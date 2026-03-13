Cantagirone, la empresa que redefinió el lujo residencial en Medellín: “Apartamentos que se sienten como una casa en altura”

Esta compañía no solo construye edificios, crea experiencias de lujo en Medellín. Bajo la visión de Héctor Raúl Álvarez y su hijo Martín, cada proyecto combina innovación arquitectónica, diseño diferencial y atención personalizada, redefiniendo así el mercado residencial.

De hecho, en el mundo inmobiliario de Medellín, pocas compañías han logrado construir una identidad de marca tan clara como Cantagirone. Detrás de ese posicionamiento está Héctor Raúl Álvarez, un empresario que llegó al sector de la construcción tras haber creado y transformado compañías en industrias tan diversas como la química, la financiera y la agroindustrial. Esa experiencia multisectorial moldeó su visión para crear proyectos inmobiliarios y sentó las bases de lo que hoy es Cantagirone.

Fachada de SETTE, el exclusivo proyecto de Cantagirone en Medellín. Foto: Cantagirone

Antes de fundar la firma, Álvarez fue socio fundador de Brinsa, lideró la adquisición y expansión de Electroquímica West y participó en la creación de Garantías Comunitarias. También invirtió en agroindustria, con compañías como Suganar y Yerbazal, y en alimentación, al adquirir Productos Roma, que luego se integró a Bimbo.

“Cuando uno decide incursionar en distintos sectores, lo hace para construir algo diferente. Cuando nació Cantagirone lo primero que pensamos fue en crear una marca, algo que en el sector de la construcción casi no existía”, recordó.

Mientras muchos desarrolladores construían proyectos aislados, Cantagirone apostó por consolidar una identidad propia dentro del segmento premium, y la diferenciación fue la clave. “Si no hay diferenciación, el mercado simplemente lo absorbe como un producto más”, sentenció.

Interiorismo del proyecto SETTE de Cantagirone en Madellín. Foto: Cantagirone

Esa filosofía se tradujo en decisiones de diseño concretas y disruptivas para la época: alturas de tres metros cuando el estándar era 2,30; ventanería termoacústica envolvente, puertas pivotadas de piso a techo y cocinas italianas de alto desempeño. “Queríamos que un apartamento se sintiera como una casa en altura. Espacios más abiertos, más luz, más altura. Cuando una persona entra a un lugar así siente libertad”, explicó Álvarez.

Ese enfoque también redefinió la imagen arquitectónica de la ciudad. Varios proyectos de Cantagirone han registrado valorizaciones cercanas al 17,5 % anual, muy por encima del promedio del mercado. “Gran parte de esa valorización viene de apostar por zonas que todavía no han alcanzado su máximo potencial”, señaló Álvarez.

Por eso, la empresa combina intuición y lectura del futuro urbano. “Siempre hemos creído que Medellín seguirá expandiéndose hacia nuevas zonas. Eso exige visión, porque no todo el mundo está dispuesto a apostar antes de que el mercado lo confirme”, indicó.

Más allá de los números, Cantagirone enfatiza la experiencia de habitar. “Un producto premium no se define solo por los materiales. Se define por el concepto, la ubicación, el diseño y la experiencia de vivirlo”, sostuvo Álvarez.

Interiorismo del proyecto SETTE de Cantagorine, línea Custom, en Medellín. Foto: Cantagirone

La compañía no solo vende propiedades: ofrece asesoría estratégica, recorridos personalizados y acompañamiento confidencial, construyendo un ecosistema que convierte la compra en una experiencia exclusiva.

Hoy, la firma avanza bajo el liderazgo de Martín Álvarez, quien impulsa la evolución de la compañía junto a su fundador. “Mi labor es proyectar la marca hacia el futuro sin perder la esencia que mi padre creó. Cada proyecto debe superar al anterior y mantener los estándares que han definido a Cantagirone”, subrayó.

Sobre esa visión compartida, destacó además que su padre: “Héctor Raúl combina intuición con disciplina; su capacidad para ver oportunidades donde otros no las ven es lo que transformó la compañía en lo que es hoy”.

Proyecto VERDDE de Cantagirone. Foto: Cantagirone

A diferencia de muchos desarrolladores, Héctor Raúl vive en uno de sus proyectos, un reflejo de confianza en su trabajo. “Cantagirone nació para innovar siempre. Nuestro trabajo es imaginar productos que el mercado todavía no ha visualizado y superarnos en cada proyecto que entregamos”, concluyó.

Esa filosofía sigue materializándose hoy en desarrollos como Cantagirone Verdde y Cantagirone Sette, que mantienen a la marca como un referente aspiracional dentro del desarrollo inmobiliario de alto nivel en Medellín.

*Contenido elaborado con el apoyo de Cantagirone.