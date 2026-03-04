¿Demasiadas normas y poco control? Estas son las propuestas del candidato al Senado Daniel Gómez Gaviria para fortalecer la economía

En Colombia se expiden cerca de 25 normas cada día. “Son difíciles de monitorear, de seguir e implican costos, confusión e incertidumbre”. Las palabras son de Daniel Gómez Gaviria, doctor en economía y aspirante al Senado por el Nuevo Liberalismo. En su opinión, ese ritmo evidencia la necesidad de que el Congreso y el Ejecutivo revisen la forma en que están legislando y regulando.

Su diagnóstico parte de una fractura en la relación entre el Estado y el sector privado. Insiste en que “una de las cosas que hay que rescatar urgentemente en Colombia es ese consenso público privado”. A su juicio, durante varios años el país avanzó en una lógica de cooperación que hoy necesita fortalecerse para enfrentar los retos económicos y sociales.

Según Daniel Gómez Gaviria, "el Estado debe concentrarse en bienes públicos, reglas claras y corrección de fallas de mercado, mientras el sector privado aporta inversión, innovación y capacidad de ejecución. Foto: Daniel Gómez Gaviria - API

La propuesta que busca llevar al Legislativo no nació en la campaña. En el Ministerio de Comercio participó en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo del 2014 - 2018, en un proceso que implicó negociación en el Congreso. Luego, desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP), lideró el equipo de mejora normativa. Más adelante, en el Consejo Privado de Competitividad trabajó con gremios y legisladores proponiendo medidas para la eficiencia del Estado.

“Las destrezas y el conocimiento que he conseguido haciendo política pública son útiles para hacer mejores leyes”, explica. Desde su perspectiva, el Estado debe concentrarse en bienes públicos, reglas claras y corrección de fallas de mercado, mientras el sector privado aporta inversión, innovación y capacidad de ejecución. “Si hay algo que pueda hacer el sector privado, que pueda movilizar recursos privados, tenemos que aprovecharlo”.

Otra iniciativa es la mejora normativa. Más allá de reducir trámites, propone un sistema que obligue a revisar y sustituir normas obsoletas antes de expedir nuevas disposiciones. En materia de transparencia, plantea una ley de cabildeo (lobby) que haga visible la interacción entre congresistas y grupos de interés. “Que tengamos eso por encima de la mesa y que no sea transaccional”.

La infraestructura es otra propuesta central. Durante su paso por el DNP participó en la aprobación del Plan Maestro Ferroviario. Ahora defiende la actualización de la ley ferroviaria para reactivar el tren bajo un marco jurídico moderno, que permita la participación del sector privado en la estructuración y operación con reglas estables.

En educación propone fortalecer la primera infancia como política de Estado, articulando salud, educación y prosperidad social, y reformar la educación media para ampliar las posibles trayectorias de vida. “La media es esa bisagra donde los jóvenes deciden qué quieren hacer en el futuro. Se debe promover la formación dual como un modelo en el que las empresas se involucran con institutos de educación superior para crear currículos y hacer formación en empresa y en aula”, detalla.

Incluso en sectores tradicionales como el cafetero y más recientes como los cítricos y el aguacate hass, sostiene el mismo principio. El Estado “debe invertir en bienes públicos rurales, para que los productores y empresarios avancen en valor agregado y comercialización. El énfasis no está en controles de precios sino en inversiones complementarias al sector privado”.

En un Congreso que deberá tramitar reformas económicas y ejercer control al próximo gobierno, Gómez Gaviria defiende la presencia de perfiles con experiencia en distintos frentes. Considera que su combinación de trabajo público, privado y académico puede ser un activo importante para los debates que vienen.

*Publicidad política pagada