Elecciones

¿Demasiadas normas y poco control? Estas son las propuestas del candidato al Senado Daniel Gómez Gaviria para fortalecer la economía

Daniel Gómez Gaviria, aspirante al Senado por el Nuevo Liberalismo con el número 25 en el tarjetón, propone una ley de eficiencia del gasto, un sistema de mejora regulatoria y marcos jurídicos que permitan articular inversión privada con objetivos públicos.

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 6:00 a. m.
Daniel Gómez Gaviria aspira al Senado por el Nuevo Liberalismo con el número 25 en el tarjetón.
Daniel Gómez Gaviria aspira al Senado por el Nuevo Liberalismo con el número 25 en el tarjetón.

En Colombia se expiden cerca de 25 normas cada día. “Son difíciles de monitorear, de seguir e implican costos, confusión e incertidumbre”. Las palabras son de Daniel Gómez Gaviria, doctor en economía y aspirante al Senado por el Nuevo Liberalismo. En su opinión, ese ritmo evidencia la necesidad de que el Congreso y el Ejecutivo revisen la forma en que están legislando y regulando.

Su diagnóstico parte de una fractura en la relación entre el Estado y el sector privado. Insiste en que “una de las cosas que hay que rescatar urgentemente en Colombia es ese consenso público privado”. A su juicio, durante varios años el país avanzó en una lógica de cooperación que hoy necesita fortalecerse para enfrentar los retos económicos y sociales.

Según Daniel Gómez Gaviria, "el Estado debe concentrarse en bienes públicos, reglas claras y corrección de fallas de mercado, mientras el sector privado aporta inversión, innovación y capacidad de ejecución.
Según Daniel Gómez Gaviria, "el Estado debe concentrarse en bienes públicos, reglas claras y corrección de fallas de mercado, mientras el sector privado aporta inversión, innovación y capacidad de ejecución.

La propuesta que busca llevar al Legislativo no nació en la campaña. En el Ministerio de Comercio participó en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo del 2014 - 2018, en un proceso que implicó negociación en el Congreso. Luego, desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP), lideró el equipo de mejora normativa. Más adelante, en el Consejo Privado de Competitividad trabajó con gremios y legisladores proponiendo medidas para la eficiencia del Estado.

“Las destrezas y el conocimiento que he conseguido haciendo política pública son útiles para hacer mejores leyes”, explica. Desde su perspectiva, el Estado debe concentrarse en bienes públicos, reglas claras y corrección de fallas de mercado, mientras el sector privado aporta inversión, innovación y capacidad de ejecución. “Si hay algo que pueda hacer el sector privado, que pueda movilizar recursos privados, tenemos que aprovecharlo”.

“Colombia no está condenada a escoger entre extremos”: Mauricio Cárdenas y su invitación para las elecciones del 8 de marzo

20 años de gran publicidad: esta empresa sigue dominando los espacios físicos en América Latina

¿Quién es Marcela García? La candidata a la Cámara que trabajará por los emprendedores y la seguridad

¿Por qué las empresas fallan al adoptar la IA? Este evento llega para solucionar las dudas del sector

Los colombianos encuentran en Miami una plataforma de inversión con respaldo legal

Chery Colombia le mete el acelerador a los híbridos y eléctricos: estas son las novedades para el 2026

La apuesta de Christian Garcés para llegar al Senado: “Hay que sumar fuerzas para rescatar al Suroccidente del abandono”

Por supuesto hay que votar el 8 de marzo

Elecciones 2026: congelan ‘softwares’ de preconteo, escrutinio y digitalización del E-14

¿Todo listo para las elecciones del 8 de marzo? El registrador nacional invita a confiar en las instituciones

Otra iniciativa es la mejora normativa. Más allá de reducir trámites, propone un sistema que obligue a revisar y sustituir normas obsoletas antes de expedir nuevas disposiciones. En materia de transparencia, plantea una ley de cabildeo (lobby) que haga visible la interacción entre congresistas y grupos de interés. “Que tengamos eso por encima de la mesa y que no sea transaccional”.

La infraestructura es otra propuesta central. Durante su paso por el DNP participó en la aprobación del Plan Maestro Ferroviario. Ahora defiende la actualización de la ley ferroviaria para reactivar el tren bajo un marco jurídico moderno, que permita la participación del sector privado en la estructuración y operación con reglas estables.

Más allá de reducir trámites, el candidato propone un sistema que obligue a revisar y sustituir normas obsoletas antes de expedir nuevas disposiciones.
Más allá de reducir trámites, el candidato propone un sistema que obligue a revisar y sustituir normas obsoletas antes de expedir nuevas disposiciones.

En educación propone fortalecer la primera infancia como política de Estado, articulando salud, educación y prosperidad social, y reformar la educación media para ampliar las posibles trayectorias de vida. “La media es esa bisagra donde los jóvenes deciden qué quieren hacer en el futuro. Se debe promover la formación dual como un modelo en el que las empresas se involucran con institutos de educación superior para crear currículos y hacer formación en empresa y en aula”, detalla.

Incluso en sectores tradicionales como el cafetero y más recientes como los cítricos y el aguacate hass, sostiene el mismo principio. El Estado “debe invertir en bienes públicos rurales, para que los productores y empresarios avancen en valor agregado y comercialización. El énfasis no está en controles de precios sino en inversiones complementarias al sector privado”.

En un Congreso que deberá tramitar reformas económicas y ejercer control al próximo gobierno, Gómez Gaviria defiende la presencia de perfiles con experiencia en distintos frentes. Considera que su combinación de trabajo público, privado y académico puede ser un activo importante para los debates que vienen.

