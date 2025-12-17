Educación

El 87,1 % de los egresados de la Universidad Central consigue empleo al año de graduarse. Esta es su fórmula

La mayoría de egresados logra vincularse al mundo laboral en menos de un año, y más del 25 % alcanza remuneraciones superiores a tres millones y medio de pesos.

Redacción Semana
17 de diciembre de 2025, 8:41 p. m.
Vincularse al mercado laboral sigue siendo uno de los principales desafíos para miles de jóvenes en Colombia.
Vincularse al mercado laboral sigue siendo uno de los principales desafíos para miles de jóvenes en Colombia.

Vincularse al mercado laboral sigue siendo uno de los principales desafíos para miles de jóvenes en Colombia. Según el DANE, la tasa de desempleo entre los jóvenes de 15 a 28 años alcanza el 14,6 %, mientras que el Observatorio Laboral para la Educación indica que el 77,4 % de los recién graduados de educación superior logran vincularse al mercado laboral formal, mientras un 22,6 % no lo consigue.

En la Universidad Central, sin embargo, los resultados en materia de inserción laboral son alentadores. Según cifras de la Dirección de Egresados de la Institución, el 87,1 % de sus egresados, es decir, 7 de cada 8 graduados, logra vincularse laboralmente a un año de haber recibido su título. Además, los profesionales unicentralistas fomentan el empleo en Colombia, ya que el 12,5 % son emprendedores. Estos resultados constituyen un indicador significativo de pertinencia académica y de alineación con las necesidades del mercado colombiano.

Las carreras más valoradas

Los graduados de Ingeniería de Sistemas y Computación y Contaduría Pública son los perfiles profesionales más valorados de la Universidad Central en el mercado laboral colombiano. De acuerdo con estadísticas de la Dirección de Egresados de la Institución, el 97,56 % y el 97,03 %, respectivamente, encuentran empleo en un año o menos después de graduarse.

Así mismo esta dependencia universitaria explicó que, en el último año, más de 1.700 estudiantes vinculados a la Universidad Central encontraron empleo relacionado con su carrera, incluso antes de graduarse. Por ejemplo, entre 2023 y 2025 los contadores públicos, ingenieros industriales, publicistas y comunicadores sociales han conseguido empleo en campos afines a su formación antes de recibirse.

En los últimos dos años, la mayoría de jóvenes que estudiaban y trabajaban al mismo tiempo eran principalmente de carreras como Contaduría Pública (362 estudiantes), Ingeniería Industrial (261 estudiantes), Publicidad (247 estudiantes) y Comunicación Social y Periodismo (142 estudiantes).

Universidad Central - API
El 87,1 % de los egresados de la Universidad Central consigue empleo al año de graduarse.

El índice de empleabilidad durante el proceso formativo también se destaca en carreras como Ingeniería de Sistemas y Computación, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Mecánica. “Esto demuestra la calidad educativa de los programas que ha sido ratificada por el Consejo Nacional de Acreditación y el Ministerio de Educación, a partir de la Acreditación de Alta Calidad por cuatro y seis años de vigencia”, señalaron desde la institución.

Para hacer esto posible, la Universidad Central ofrece flexibilidad con el fin de que la comunidad estudiantil pueda equilibrar sus compromisos académicos y laborales mediante jornadas diurnas y nocturnas. Esto se refleja en programas que concentran el mayor número de estudiantes que trabajan y estudian como Contaduría Pública, en la que los alumnos de cuarto y quinto semestre “cambian de jornada académica para insertarse en el mercado laboral”, explicó Martha Linares, directora del programa.

Remuneraciones

Al año de obtener su título profesional, el 25,80 % de los graduados de la Universidad Central gana entre 3.558.750 y 5.694.000 millones de pesos mensuales. Este porcentaje supera el promedio nacional, que corresponde al 21,1 %, según el Observatorio Laboral de Educación.

Asimismo, el 30,80 % de los graduados de la Universidad Central gana entre 2.135.250 y 3.558.750 pesos mensuales, cifra que también supera el promedio nacional. De acuerdo con cifras del mismo Observatorio, sólo el 22,65 % de los profesionales del país percibe ese rango salarial en el mismo periodo.

Retos del mercado laboral

En un entorno laboral que exige capacidades técnicas actualizadas y habilidades transversales para adaptarse a sectores dinámicos como el financiero, el tributario o el de auditoría, los egresados de los posgrados de la Universidad Central han logrado fortalecer significativamente su perfil profesional.

De acuerdo con datos de la Dirección de Egresados, quienes cursan especializaciones como Gerencia Estratégica de Costos, Ciencias Tributarias o Auditoría y Control alcanzan tasas de empleabilidad que oscilan entre el 94 y el ciento por ciento. Un reflejo de la pertinencia de estas formaciones en las demandas actuales del mercado.

La mayoría de egresados logra vincularse al mundo laboral en menos de un año, y más del 25 % alcanza remuneraciones superiores a tres millones y medio de pesos.

Los conocimientos y habilidades adquiridos durante la carrera también los preparan para asumir cargos de relevancia. Entre los profesionales destacados de la institución están Jineth Bedoya, editora de género de El Tiempo y activista contra la violencia de género, y Luz Mary Guerrero, administradora de empresas y cofundadora de Servientrega. Como ellas, más de 2.000 egresados han alcanzado cargos directivos y reconocimiento en el país.

Finalmente, lo que las cifras demuestran es que los recién egresados unicentralistas tienen mayores oportunidades de obtener remuneraciones competitivas frente a sus pares. “Gracias a la excelencia académica, quienes estudian en la Universidad Central reciben una educación centrada en retos reales que los posicionan como profesionales con habilidades de valor práctico claves para las empresas colombianas”, concluyeron desde la institución.

Educación

