El futuro de la educación se debate en Bogotá en SUMA Enjoy Thinking 2026

Durante décadas, el valor profesional de las personas se ha medido sobre todo por credenciales académicas: títulos profesionales, posgrados. Pero hoy el foco se desplaza: cada vez más el mercado laboral se encamina hacia perfiles resolutivos, con pensamiento crítico y capacidad de adaptación a contextos complejos, tres cualidades que no siempre se aprenden en los entornos académicos tradicionales. En ese camino, surge una pregunta clave para las instituciones educativas: ¿Cómo formar estudiantes capaces de desenvolverse en una economía basada en habilidades?

Organizado por Innovamat, el próximo 19 de marzo Bogotá será escenario de SUMA Enjoy Thinking 2026, una conversación internacional sobre el futuro de la educación, en el Centro Cultural del Gimnasio Moderno, el encuentro reunirá a investigadores, directivos de colegios, empresarios y especialistas en innovación pedagógica para analizar cómo preparar a los estudiantes frente al creciente impacto de la skill-based economy.

SUMA Enjoy Thinking busca abrir esta discusión en Colombia con la participación de figuras reconocidas del sector educativo y empresarial, entre ellas: Andrés Bilbao, cofundador de Rappi y de Next; Camilo Camargo, rector del Colegio Los Nogales; Eduardo Ramírez, Colegio Instituto Técnico Distrital Julio Flórez; Santiago Castro, rector del colegio BIS del grupo Inspired; y los investigadores Albert Vilalta y Laura Morera, doctores en didáctica de las matemáticas e integrantes de Innovamat.

La española Laura Morera es la gran invitada para esta jornada. Es licenciada en matemáticas de la Universidad Politécnica de Cataluña y doctora en Didáctica de las Matemáticas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene una trayectoria de más de 17 años en el ámbito educativo, y hoy se desempeña como profesora en la Universidad Abierta de Cataluña y como responsable de didáctica en Innovamat.

Habilidades del siglo XXI

La economía basada en habilidades plantea retos para los sistemas educativos, especialmente ahora que las empresas buscan profesionales capaces de analizar información, argumentar ideas, tomar decisiones y adaptarse a cambios constantes.

En ese contexto, el aprendizaje de las matemáticas adquiere un papel central. Para Morera, esta disciplina ofrece un campo privilegiado para desarrollar habilidades cognitivas profundas. No se trata solo de aprender fórmulas o resolver operaciones, sino de aprender a pensar.

La investigadora sostiene que las matemáticas pueden enseñarse en un ambiente cercano, colaborativo y exigente al mismo tiempo: el aula debe ofrecer retos intelectuales que inviten a reflexionar y buscar soluciones, pero dentro de un entorno que permita equivocarse sin miedo. “Las matemáticas son algo complejo y no queremos banalizarlas. Cuando el estudiante construye el conocimiento desde el inicio, todo acaba teniendo sentido. Es como un gran rompecabezas en el que todas las piezas encajan”, explicó Morera.

Este enfoque busca cambiar la percepción tradicional de la asignatura. Durante décadas muchas aulas privilegiaron la enseñanza mecánica. El profesor transmitía contenidos y el estudiante repetía procedimientos. Sin embargo, Morera afirma que la investigación educativa ha impulsado una evolución hacia modelos más profundos. Argumentar, establecer conexiones, resolver problemas y comunicar ideas forman parte del trabajo matemático. Aun así, esa transformación todavía no se ha extendido a todos los sistemas educativos.

Perder el miedo a las matemáticas

Uno de los grandes retos en la enseñanza de esta disciplina consiste en superar el miedo que muchos estudiantes sienten frente a los números. Para Morera, ese bloqueo tiene más relación con la ansiedad que con la dificultad real de los contenidos. La docente sostiene que el primer paso consiste en cambiar la relación que el estudiante establece con el error. En muchos contextos escolares equivocarse se percibe como un fracaso. En cambio, en un ambiente de aprendizaje saludable el error debe convertirse en una herramienta para pensar.

“Cuando alguien se equivoca en clase no pasa nada grave. Es un error que hay que analizar y corregir. De los errores se aprende mucho”, indicó. Y así, ese cambio cultural permite crear un ambiente más tranquilo para el aprendizaje.

Asimismo, Morera insiste en que las matemáticas deben presentarse como un desafío intelectual estimulante. Los problemas no necesitan ser fáciles. El objetivo consiste en que el estudiante piense, pruebe estrategias y experimente la satisfacción de encontrar una solución. “El placer aparece cuando logras resolver un reto que te obligó a pensar. Esa satisfacción es lo que hace que los estudiantes disfruten las matemáticas”, señaló.

Por eso la conversación que propone SUMA Enjoy Thinking conecta directamente con esta visión. La economía basada en habilidades requiere profesionales capaces de enfrentar situaciones complejas sin bloquearse ante la incertidumbre.

Morera asegura que el aprendizaje competencial responde a esa necesidad. En su explicación, un estudiante no debe limitarse a memorizar contenidos: debe aprender a utilizar el conocimiento para tomar decisiones. “Queremos que los alumnos sepan usar lo que aprenden. Que puedan escoger una estrategia, argumentar por qué funciona y resolver situaciones nuevas”, explicó.

Un espacio para la reflexión

SUMA Enjoy Thinking busca fomentar reflexiones sobre el futuro de la educación en el contexto tecnológico y laboral actual. El evento reunirá a líderes educativos y empresariales para discutir cómo debe transformarse la educación frente a los cambios sociales y tecnológicos. Además de las conferencias y paneles, la jornada incluirá espacios de diálogo entre los participantes, y al finalizar el encuentro se realizarán talleres especializados en didáctica de las matemáticas y en inteligencia artificial aplicada a la educación.

Morera espera que su participación genere preguntas más que respuestas definitivas. “Me gusta pensar que quienes participan se llevan ideas para reflexionar sobre lo que hacen cada día. Tal vez salen con más preguntas que respuestas, pero eso significa que algo se ha movido”, concluyó.

En un momento en que la economía global exige nuevas habilidades, espacios de conversación como SUMA Enjoy Thinking buscan aportar ideas para una transformación educativa profunda. La visita de Laura Morera y de otros líderes del sector promete abrir un diálogo necesario sobre cómo enseñar hoy para preparar a los estudiantes del mañana.

