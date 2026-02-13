Este colegio transformó la educación femenina en el país: “Formamos a las CEO del futuro”

En los últimos dos años, el Colegio Las Pachas de Bogotá ha evolucionado su modelo educativo por uno de vanguardia que se aleja de los imaginarios tradicionales y se centra en una verdad inspiradora de la era actual: cuando una mujer es educada en un entorno de alto rendimiento, diseñado para ella, el cielo deja de ser el límite. Bajo esta premisa, la institución ha consolidado un ambiente en el que el pensamiento crítico, la toma de decisiones y la construcción de un proyecto de vida con propósito son parte central del proceso educativo.

El enfoque del colegio no solo se centra en los resultados y el desarrollo académico, también se dirige en entrenar para el liderazgo global. “Formamos a las futuras CEO de multinacionales y a las mentes que liderarán la ciencia en Colombia y el mundo. Somos excelentes en las ciencias y en las artes, pero expertas en lo humano, porque sabemos que una líder de alto impacto solo es sostenible si posee un bienestar emocional inquebrantable”, explicó Gabriela Casanova Rangel, rectora del colegio.

Es por ello que el modelo pedagógico del colegio busca formar mujeres con la determinación para liderar juntas directivas y la sensibilidad para transformar sociedades. Como integrante de la red global Cognita, Las Pachas incorpora metodologías contemporáneas que impulsan el desarrollo individual de cada estudiante con el objetivo de que no compitan solo a nivel local, sino que participen en experiencias globales que las enfrenten al mundo real.

“Cuando las niñas cuentan con un entorno retador y pensado para ellas, asumen roles de liderazgo que en escenarios mixtos suelen diluirse. Aquí encuentran el espacio para expresarse, equivocarse, reconstruirse y liderar sin límites”, aseguró Casanova. De esta forma, el colegio está demostrando que, con la estructura adecuada, las mujeres pueden ser lo que decidan: desde artistas de élite hasta astronautas, pues muchas de las estudiantes que han pasado por Las Pachas se han convertido en medallistas en diferentes disciplinas, matemáticas destacadas y hasta becarias en las mejores universidades de Estados Unidos.

Un pilar fundamental es su modelo de acompañamiento integral, que inicia en séptimo grado y guía a cada estudiante en el diseño de su trayectoria personal, académica y profesional. A través del life counseling, las niñas identifican sus intereses y talentos, mientras construyen un plan estratégico para su futuro. Este proceso se complementa con rutas especializadas para talentos de alto rendimiento artístico, deportivo, científico o de emprendimiento, y se articula con el consolidado college counseling, que prepara a las jóvenes para acceder a oportunidades nacionales e internacionales.

Las Pachas complementa su propuesta educativa con una propuesta académica única en el país, pues sus estudiantes se gradúan con tres títulos: Diploma IB, High School Diploma y Bachillerato Colombiano, que amplían significativamente sus oportunidades en Colombia y en el mundo. Además, es miembro de la International Coalition of Girls’ Schools, una red global dedicada a potenciar el liderazgo femenino.

*Contenido elaborado con el apoyo de Redcol.