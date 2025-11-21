Suscribirse

Reputación empresarial

Este hotel de Cartagena es uno de los favoritos entre los viajeros y tiene la mejor reputación en la región

Frente al mar Caribe, muy cerca del centro histórico de la ciudad, el Radisson Cartagena Ocean Pavillion ofrece una experiencia única de exclusividad y servicio del más alto nivel.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
21 de noviembre de 2025, 10:00 p. m.
El Radisson Cartagena Ocean Pavillion ofrece una infraestructura de alto nivel que incluye cuatro bares, un restaurante con gastronomía fusión, piscina infinita, terraza panorámica y un solárium con jacuzzis.
El Radisson Cartagena Ocean Pavillion ofrece una infraestructura de alto nivel que incluye cuatro bares, un restaurante con gastronomía fusión, piscina infinita, terraza panorámica y un solárium con jacuzzis. | Foto: Hotel Radisson Cartagena Ocean Pavillion - API

En medio de la competitiva oferta hotelera de Cartagena, el Radisson Cartagena Ocean Pavillion se ha convertido en todo un referente gracias a su ubicación privilegiada, calidad en el servicio y compromiso con la sostenibilidad. Su propuesta atrae turistas y viajeros de negocios, posicionándolo entre los hoteles mejor valorados por los huéspedes en la región.

Ubicado en el sector de morros, a pocos minutos del aeropuerto internacional Rafael Núñez y del centro histórico, el hotel ofrece la tranquilidad del norte de la ciudad y cercanía a sus principales atractivos culturales. Frente al mar Caribe, su diseño moderno y atención al detalle crean un ambiente que equilibra lujo y comodidad.

Con 233 habitaciones distribuidas en categorías que van desde superiores hasta Máster Suite con vista directa al mar, el Radisson Cartagena Ocean Pavillion ofrece experiencias adaptadas a distintos tipos de huéspedes. Su infraestructura incluye cuatro bares, un restaurante con gastronomía fusión, piscina infinita, terraza panorámica y un solárium con jacuzzis, donde el confort se combina con una vista privilegiada al mar Caribe.

El sello distintivo del hotel es su filosofía de servicio ‘Yes, I Can’, que refleja el compromiso de todos los colaboradores por hacer de cada estadía una experiencia memorable. Además, cuenta con servicios de concierge, transporte, peluquería y tours personalizados.

El sello distintivo del hotel es su filosofía de servicio ‘Yes, I Can’, que refleja el compromiso de todos los colaboradores por hacer de cada estadía una experiencia memorable.
El sello distintivo del hotel es su filosofía de servicio ‘Yes, I Can’, que refleja el compromiso de todos los colaboradores por hacer de cada estadía una experiencia memorable. | Foto: Hotel Radisson Cartagena Ocean Pavillion - API

Conectar con el entorno

La sostenibilidad también forma parte esencial de la operación del hotel, que lidera campañas y acciones enfocadas en la conservación ambiental, el uso eficiente de los recursos y el apoyo a la comunidad local, demostrando que la excelencia también puede ser responsable.

El bienestar es otro de sus pilares. En el Ocean Spa, los visitantes pueden acceder a terapias y tratamientos diseñados para reconectar cuerpo y mente, complementando la experiencia de descanso con el entorno natural del mar y la brisa cartagenera.

El Radisson Cartagena Ocean Pavillion también se ha posicionado como un centro de referencia para eventos corporativos y sociales. Sus siete salones y áreas exteriores, que suman más de 1.000 metros cuadrados, junto con su Business Center y el Jardín Oasis, lo convierten en un escenario ideal para congresos, convenciones, bodas o reuniones empresariales de alto nivel.

Con un equilibrio entre sofisticación, sostenibilidad y hospitalidad genuina, el Radisson Cartagena Ocean Pavillion confirma por qué es una de las opciones favoritas entre los viajeros nacionales e internacionales. Su reputación no es casualidad: es el resultado de una operación consciente, un servicio impecable y una visión que entiende que la excelencia no se dice, se demuestra.

Para conocer más sobre la oferta del hotel, comuníquese llamando al número fijo (695) 6930505, el número corporativo (Whatsapp) 3103969410, el correo electrónico reservas@radissoncartagena.com o través de su página web www.radissoncartagena.com

*Contenido elaborado con apoyo de Radisson Cartagena Ocean Pavillion

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así se comportará el clima en Colombia este fin de semana del 22 y 23 de noviembre de 2025

2. Condena contra Stevan Riascos, el depredador sexual de Buenaventura: se conoce monto de la pena y detalles escabrosos de su actuar criminal

3. El nuevo documento que ahora exigen en todos los aeropuertos de Estados Unidos

4. Gustavo Petro se retractó por señalamientos que hizo contra la senadora Paloma Valencia: este es el mensaje

5. Exjurado de Miss Universo tildó a Fátima Bosch de “falsa ganadora” y prometió revelar la verdad del certamen: “Tiene negocios”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CartagenaturismoHoteles

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.