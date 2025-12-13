Líderes empresariales. Heimcore, a la vanguardia en soluciones de ciberseguridad para los sectores más estratégicos del país

En menos de una década, Heimcore pasó de ser una empresa integradora enfocada en infraestructura TIC a un ecosistema de soluciones 360 que combina ciberseguridad, inteligencia artificial aplicada, automatización, analítica y servicios de misión crítica para sectores estratégicos del país. Bajo el liderazgo de Danny Pineda, la empresa robusteció su capacidad operativa, desarrolló unidades de negocio altamente especializadas, amplió su talento y creó un centro de ciberseguridad que opera con herramientas basadas en IA y machine learning.

¿Cuáles fueron las decisiones estratégicas que marcaron el desempeño de Heimcore en 2025?

DANNY PINEDA: Lo primero fue creer en el país. A pesar de la complejidad económica y regulatoria, decidimos apostar por el crecimiento: ampliamos oficinas, aumentamos personal, reestructuramos la dirección e incorporamos talento con experiencia en mercados clave. También fortalecimos nuestras áreas de innovación y desarrollo, y reorganizamos portafolios para adaptarnos rápidamente al cambio tecnológico. Gracias a eso, esperamos cerrar 2025 con un crecimiento del 70 por ciento frente al año anterior.

¿Qué apuestas marcarán el camino en 2026?

D.P.: En 2026 apostaremos por continuar fortaleciendo nuestras capacidades en ciberseguridad, crecer en soluciones de automatización e inteligencia artificial aplicada a la operación de nuestros clientes y potenciar nuestro ecosistema de servicios, mejorando la experiencia. Continuaremos invirtiendo en análisis de tendencias globales para anticiparnos a necesidades y desarrollar soluciones, incluso cuando aún no son comunes en el mercado. Ser pioneros implica asumir riesgos, pero quedarse en la zona de confort es quedar por fuera del negocio.

La ciberseguridad vive un momento crítico. ¿Qué decisiones se tomaron para anticiparse a los riesgos?

D.P.: La evolución nunca será positiva en términos de reducción de ataques. A mayor digitalización, mayor vulnerabilidad. Por eso ampliamos nuestro Centro de Operaciones de Ciberseguridad, Xphere, que hoy supera los 200 metros cuadrados y opera con soluciones basadas en inteligencia artificial y machine learning. Los atacantes ya usan IA; nosotros debemos ir varios pasos adelante. Invertimos en nuevas herramientas, talento especializado y tecnologías líderes para proteger sectores estratégicos del país.

¿Cómo construir el equipo idóneo en un país con déficit de talento TIC?

D.P.: Las empresas debemos asumir un rol formador. EnHeimcore creamos un programa de cantera y establecimos alianzas con universidades; sin embargo, queremos ir más lejos: apoyar a estudiantes desde el colegio para incentivar carreras TIC. El otro gran reto es retener talento joven, con dinámicas y expectativas distintas. Por eso estructuramos una cultura basada en valores compartidos, flexibilidad, formación, acompañamiento y equilibrio entre lo laboral y lo personal. Cuando alguien se siente bien, entrega su mejor versión.

Danny Pineda. CEO de Heimcore. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Heimcore se ha posicionado como un socio estratégico de la transformación digital. ¿Cómo ha evolucionado su portafolio?

D.P.: La tecnología cambia todos los días. Por eso estructuramos unidades especializadas para infraestructura, ciberseguridad, automatización, analítica e inteligencia artificial aplicada. Cada solución requiere equipos expertos y un estándar de calidad riguroso. Nuestro objetivo es ofrecer a cada cliente más de una solución tecnológica y convertirnos en su aliado estratégico para potenciar su negocio.

¿Qué avances han logrado en sostenibilidad?

D.P.: La sostenibilidad ya no es un requisito, es cultura. Evaluamos que los fabricantes cumplan normas de eficiencia energética y bajas emisiones, y tenemos un proceso riguroso para la disposición final de equipos electrónicos, cuya vida útil es cada vez más corta. Además, desde nuestra fundación apoyamos la educación superior, proyectos ambientales y sociales. La sostenibilidad es pensar en negocios perdurables.

¿Cómo ve el futuro de Heimcore?

D.P.: Muy positivo, siempre que sigamos evolucionando. La tecnología obliga a ajustes constantes. No podemos darnos el lujo de quedarnos quietos. La ciberseguridad, la IA aplicada y la automatización seguirán siendo claves. Queremos ser el principal aliado tecnológico de las empresas en Colombia.

Un líder debe tomar decisiones difíciles. ¿Cómo lo maneja?

D.P.: Un líder no piensa en sí mismo, piensa en su equipo, en los clientes y en el impacto que sus decisiones tienen en la organización e incluso en el país. Hay decisiones difíciles que nadie quiere asumir, pero hay que hacerlo. Evadirlas genera consecuencias mayores. Liderar es hacerse responsable incluso de lo incómodo y, sobre todo, saber cuándo es necesario dar un paso fuera de la zona de confort. Ahí es donde realmente se prueba el liderazgo.

¿Cuál es su mayor satisfacción como líder y cuál debe ser el legado?