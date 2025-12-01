Impulsar decisiones energéticas más eficientes y sostenibles

En un escenario empresarial en el que la sostenibilidad pasó de ser un valor agregado a un factor estratégico, las decisiones relacionadas con el uso y la gestión de la energía adquieren un peso determinante. Así lo explica Eliana González, directora de Desarrollo de Nuevos Negocios de Wearelean, para quien acompañar a las organizaciones en la optimización de estos procesos hace parte de la esencia de la compañía. “La experiencia en compras estratégicas y abastecimiento nos llevó a dar un paso adicional: la creación de Wearelean Energy, nuestra nueva línea enfocada en orientar decisiones de eficiencia energética y transición hacia fuentes renovables”, explica.

La apuesta se materializa mediante procesos estructurados de RFP (Request for Proposal), que permiten a las empresas seleccionar a los aliados más idóneos para sus proyectos. “La sostenibilidad se alcanza tomando decisiones informadas desde el inicio, con procesos de compra transparentes, bien estructurados y alineados con un propósito”, afirma González.

Explica que el objetivo de esta nueva línea es asegurar que cada proceso de selección cuente con objetivos claros, criterios alineados con las metas del negocio y análisis comparables que permitan identificar al proveedor con mayor solidez, experiencia y capacidad tecnológica. “Para los proveedores del sector energético participar en estos procesos significa acceder a espacios de relacionamiento estratégico con empresas que buscan soluciones avanzadas de eficiencia y transición energética”, comenta.

También señala que un RFP bien diseñado trasciende lo técnico y se convierte en una herramienta clave para construir alianzas de valor. “Un RFP cuidadosamente diseñado es mucho más que un documento de licitación, es la base que permite construir alianzas que agregan valor, sostenibilidad y resultados medibles”.

El acompañamiento que ofrece Wearelean Energy está estructurado en cuatro principios: claridad en los objetivos y alcances; competencia para fomentar propuestas comparables e innovadoras; transparencia en cada etapa del proceso; y sostenibilidad integrada desde el diseño, no como un requisito adicional. “Cuando estos lineamientos se aplican con consistencia, las empresas fortalecen su rentabilidad y credibilidad”, dice González.

El enfoque también contempla articular a las organizaciones con posibles fuentes de financiación y esquemas de inversión que faciliten la ejecución de proyectos energéticos, ampliando las oportunidades para que más compañías avancen en sus metas de eficiencia.