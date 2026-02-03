No solo es vender más: claves para crecer de forma sostenible en 2026

El crecimiento de un negocio no depende exclusivamente de vender más. De acuerdo con los expertos, lo fundamental es tener una correcta gestión del riesgo comercial apoyada en un análisis riguroso que permita equilibrar oportunidad y exposición.

Solunion, compañía de seguros de crédito y servicios asociados a la gestión del riesgo comercial, ofrece un acompañamiento que resulta fundamental para revisar objetivos, redefinir prioridades y determinar cómo y con quién crecer. Muchas de estas decisiones parecen operativas, pero en realidad condicionan el desempeño comercial y financiero de todo el año, pues la forma como se gestionan estos factores desde el comienzo tiene un impacto directo en la estabilidad del negocio.

Lo anterior implica saber a quién vender, en qué condiciones y con qué nivel de exposición, porque detrás de cada decisión comercial existe un riesgo que es importante conocer antes de asumirlo. Cuando ese análisis se incorpora desde el inicio del año, las empresas ganan claridad para planear, ajustar su estrategia y sostener sus ventas sin poner en tensión su liquidez.

Crecer sin riesgos

La gestión del riesgo comercial se construye a partir del conocimiento. Conocer el mercado, entender el comportamiento de los clientes y analizar su capacidad de pago permite anticiparse a posibles problemas y tomar decisiones con mayor criterio. Esto respalda la actividad comercial con información que prioriza las oportunidades de establecer relaciones de negocio más equilibradas.

El seguro de crédito es parte esencial de este proceso, porque su función no se limita a la cobertura frente al impago, sino que incluye el análisis continuo del riesgo, el estudio de deudores y el acompañamiento en la planeación comercial. Integrarlo desde el inicio permite a las compañías definir políticas comerciales y de crédito más claras, realistas y alineadas con los objetivos, dar plazos de pago con mayor seguridad y avanzar con una visión más estructurada de su crecimiento.

¿Qué ofrece Solunion?

En Colombia, Solunion se ha consolidado como un referente en la gestión del riesgo comercial. La firma, participada a partes iguales por Mapfre y Allianz Trade, es la compañía de seguros de crédito y de servicios asociados a la gestión del riesgo comercial líder del mercado en el país. Con más de diez años de operación, ofrece productos y servicios orientados a proteger a las empresas frente al riesgo de crédito y acompañarlas en su crecimiento, tanto en el mercado nacional como en el internacional.

La experiencia de Solunion se basa en una gestión del riesgo que combina análisis, conocimiento del tejido empresarial y una comprensión profunda de las necesidades de las compañías. Evaluar clientes, monitorear su evolución y entender los cambios del mercado permite ofrecer una visión más completa del riesgo que asumen las empresas al vender a crédito. Esa información se convierte en una herramienta clave para planear, decidir y crecer con mayor solidez.

*Contenido elaborado con apoyo de Solunion