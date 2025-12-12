¿Por qué la maquinaria deportiva es el regalo perfecto para esta navidad?

Diciembre es un mes lleno de celebraciones, y los tamales, la natilla y los buñuelos vuelven a ocupar un lugar infaltable en la mesa. Por eso, después de la Navidad el propósito de muchas personas casi siempre es “bajar esos kilitos de más”. Lograrlo es muy sencillo, sobre todo si se cuenta con un aliado en el deporte como Sportfitness, una de las marcas de productos deportivos más grandes de Colombia, que en esta Navidad busca hacer de su portafolio el obsequio perfecto para los colombianos.

“Todos tenemos unos propósitos para el próximo año, pero lo importante es hacer que las cosas pasen. Y qué mejor que ver nuestro portafolio para animarse a materializar esas metas a un muy buen precio”, aseguró Jorge Heredia, jefe de trade marketing de Sportfitness, subrayando la importancia de pensar el deporte como la mejor forma de “regalar salud”.

Con el propósito de masificar el deporte, promover la salud y ampliar aún más su cobertura en el país, Sportfitness se ha convertido en un aliado fundamental para la salud y el bienestar de los colombianos, ofreciendo un portafolio completo que cubre todas las necesidades: máquinas de cardio como sus bicicletas de spinning, elípticas o cintas de correr; maquinaria funcional y de fuerza, textiles y accesorios deportivos.

Su meta siempre ha sido la misma. “Queremos masificar el deporte en todo el ecosistema y en diferentes disciplinas como natación, running, yoga o pádel. Deportes que, aunque antes eran muy de nicho, ahora son cada vez más masivos”, precisó Jorge Villegas, director de mercadeo de Sportfitness.

Desde la pandemia de covid-19 los cambios han sido enormes. El deporte salió de los gimnasios y entró a los hogares, aumentando notablemente la demanda de elementos como bandas elásticas, colchonetas, maquinaria, pesas, entre otras herramientas destinadas a que las personas pudieran ejercitarse más cómodamente y sin la presión que puede generar un entorno profesional. El catálogo de Sportfitness se ha adaptado a esta realidad. “Sin importar si las actividades son recreativas, competitivas o simplemente un espacio para generar un ambiente diferente, estos productos nos permiten tener más tiempo para nosotros mismos, impactando tanto en nuestra salud física como en la mental”, señaló Heredia.

Así mismo el director destacó la línea profesional de Sportfitness, que cuenta con dispositivos diseñados para personas y actividades más exigentes, y que están adaptados para poder utilizarse en cualquier lugar: unidades deportivas, habitacionales o en los propios gimnasios. A fin de cuentas lo más importante es que las personas se familiaricen con el deporte y creen hábitos saludables.

Sportfitness atiende una demanda creciente de ropa deportiva. La marca ha desarrollado una línea de prendas de alta calidad que sirven no solo para estar más cómodo para hacer ejercicio, también ayudan a controlar el sudor, tienen un secado más rápido y permiten un mejor desempeño deportivo.

A todo esto se suma una estrategia de cobertura nacional que incluye aliados estratégicos, presencia en tiendas en las principales regiones del país y canales digitales que, más que simples portales de venta, funcionan como una vitrina para conocer el catálogo y como un punto de contacto que guía a los clientes hacia sus centros de atención física.