Esta es la marca que cambió la forma de vivir el deporte en Colombia

SportFitness no sólo vende artículos deportivos. La compañía decidió involucrarse directamente en los espacios donde se vive la actividad física: calles, pistas, rutas de montaña. Por eso está presente en diferentes eventos deportivos, entre ellos las maratones y medias maratones. Más que una apuesta comercial, es una forma de acercarse a quienes hacen del deporte parte de su vida diaria.

Jorge Villegas, director de Mercadeo de SportFitness, aseguró que estos espacios les permiten acompañar y escuchar para diseñar productos que realmente les sirvan a quienes entrenan. Eventos en los que SportFitness patrocina pueden llegar a convocar hasta unas 30.000 personas, una señal clara de que el deporte está dejando de ser una práctica individual para convertirse en un movimiento colectivo.

La marca, que comenzó con bicicletas de spinning y elípticas, hoy cuenta con un portafolio que incluye desde equipos profesionales de musculación hasta accesorios funcionales y ropa deportiva, forman parte de una oferta que crece al ritmo de quienes se ejercitan. Además, la marca dió el salto hacia nuevos deportes como el pádel y la natación, brindando los productos necesarios para estas prácticas deportivas.

La marca está presente en diferentes eventos deportivos, entre ellos las maratones y medias maratones. | Foto: Sportfitness

Pero la expansión no se queda solo en productos. Juan David González, director de la unidad de negocio, señaló que también están trabajando en soluciones para espacios, pues “queremos incursionar en pisos especiales para gimnasios y viviendas, así como en gramas sintéticas”.

Impulso al emprendimiento

El alcance de SportFitness también se mide en el impacto que ha tenido en cientos de emprendedores. A través de unas 500 tiendas aliadas en todo el país, la marca ha acompañado procesos de crecimiento empresarial. Uno de esos casos está en Norte de Santander, donde un profesor comenzó vendiendo productos a sus alumnos y hoy lidera una cadena con cinco tiendas y más de 30 empleados.

Para González, este tipo de historias no ocurre por casualidad. Detrás hay un programa con diez asesores distribuidos en las principales ciudades del país. Su tarea es identificar necesidades, acompañar a los emprendedores y ayudarles a consolidar sus negocios. “El respaldo incluye también el patrocinio de cerca de 50 eventos anuales organizados por distribuidores y 10 encuentros de gran escala como la Maratón de Medellín, Corre Mi Tierra y La Carrera de las Rosas, entre otros”.

Ser patrocinador de diferentes eventos deportivos, no es solo poner el logo. En cada evento la marca aporta productos de su amplio portafolio para los asistentes, premiación en producto para los primeros lugares, túneles de paso con dummies promocionales y stands donde las personas interactúan con la marca, una estrategia para estar ahí, justo donde el esfuerzo se transforma en logro.

SportFitness sigue estando atento a nuevas tendencias y deportes como el trail running y el trekking. Cumpliendo con su propósito de impulsar el deporte y acompañar a quienes lo viven día a día a través de productos de alta calidad cercanos en el precio.