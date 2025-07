¿Por qué Medellín se está convirtiendo en la capital fintech de América Latina?

Rachel Conlan (R.C.): He tenido el privilegio de ver cómo las criptomonedas empoderan a la gente. Tanto si se trata de un joven empresario de Medellín o Bogotá que quiere utilizar monedas estables para hacerle frente a la inflación, como si es un trabajador independiente de Manila, Filipinas, que recibe pagos de clientes de todo el mundo sin tener que pagar altas comisiones ni sufrir grandes retrasos.

Es una herramienta extraordinaria para facilitar y hacer más accesibles sistemas que a veces pueden ser muy complicados. Pero creo que tenemos que recordar que no es solo una herramienta financiera. Es una maravillosa puerta de entrada para oportunidades globales. Nivela las posibilidades para la gente, especialmente en regiones donde los sistemas bancarios tradicionales pueden no haberse adaptado tan rápidamente a la forma en que la gente hace negocios a nivel mundial.

Es algo que nos entusiasma. Creo que en América Latina, y en particular en Colombia, hay una enorme cantidad de formas en que los activos digitales se pueden utilizar. Ya sea en las pequeñas empresas que lo utilizan para aceptar pagos cripto o en las comunidades que utilizan los activos digitales para preservar su riqueza.

R.C.: Colombia está emergiendo. Y no es solo Binance, es la industria global de activos digitales. Hay cerca de 5,6 millones de colombianos que participan activamente en criptomonedas, que es un número enorme cuando se piensa en ello en términos de adopción. Colombia ocupa el tercer lugar en América Latina, que es una de las regiones más importantes para nosotros, y creo que hay una gran oportunidad cuando se piensa en los casos de uso para criptomonedas en remesas. El año pasado solo Colombia recibió alrededor de 9 mil millones de pesos en remesas a través de criptomonedas. Esto es una gran reducción en las tasas de remesas tradicionales.

También estamos viendo prosperar el comercio P2P, y obviamente es alimentado por la tecnología y la población joven que define a Colombia. Estamos muy contentos de ver no solo la venta al por menor y el apoyo de la comunidad, sino también al Gobierno apoyando activamente la innovación cripto a través de diferentes alianzas.

Eso es algo en lo que realmente vamos a redoblar esfuerzos: no sólo en la forma en que trabajamos con el Gobierno, sino también en la manera en que trabajamos con los encargados de la legislación, con los socios bancarios, las instituciones académicas, y por el conocimiento y la alfabetización financiera.

R.C.: He estado en 40 países solo este año. Estaba en Pakistán recientemente y se ve el poder de la comunidad, la adopción de criptomonedas y cómo eso realmente ha ayudado a que el Gobierno reconozca su importancia. Se han dado cuenta de la adopción de la comunidad, de que realmente necesita tener una estrategia más clara y un marco. Creo que hay mucho que aprender de la forma en que las comunidades locales, las instituciones académicas y los individuos han adoptado este lugar y esta categoría en la educación. Ya sea en Vietnam, en los Emiratos Árabes Unidos o en Francia.

R.C.: La belleza de Binance es que todo es público, está disponible. Es la belleza del blockchain; de tener como principio que las finanzas se construyen en torno a la transparencia y el acceso a la información. No somos un ecosistema privado o cerrado. Hay un gran misterio en torno a esta industria. Me preguntan mucho por qué decidí dejar de trabajar en marketing para la F1, el fútbol y la NBA, por ejemplo, y pasar a este mundo. Y en realidad es que estaba muy atraída por la oportunidad de apoyar a las 1,7 mil millones de personas que no están bancarizadas a nivel mundial. Es una industria verdaderamente transparente.