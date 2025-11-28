Regenera Nuquí: el proyecto que busca cambiar la historia del turismo en el Pacífico colombiano

El Pacífico colombiano es uno de los territorios más biodiversos del planeta. En Nuquí, Chocó, por ejemplo, las ballenas jorobadas encuentran cada año un lugar ideal para dar a luz: un espectáculo natural que atrae a cientos de visitantes. Aunque después de la temporada de avistamiento el turismo disminuye, este territorio sigue siendo hogar de una comunidad con historia, liderazgo y un profundo deseo de transformar su entorno.

Así fue como nació Regenera Nuquí, una plataforma que busca hacer la diferencia fomentando la gobernanza mediante procesos de cocreación entre la comunidad, la empresa y academia. El proyecto, financiado por Coca-Cola Colombia y desarrollado junto a la Universidad EAN, AmCham, Mochileros.co, WERO y aliados locales, promueve un modelo que integra turismo regenerativo con una gestión adecuada de los residuos.

Escuchar a la comunidad fue el primer paso. En ese ejercicio colectivo, Nuquí reveló sus prioridades: diversificar su economía más allá de la temporada de ballenas y fortalecer una identidad que ha resistido el tiempo pero que necesita ser visibilizada y cuidada. Luego, se definieron acciones para responder a los desafíos del territorio.

“Nuestro objetivo es trabajar de la mano con quienes habitan el territorio para aportar a la generación de soluciones que tengan un impacto real. Queremos hacer la diferencia ayudando a que Nuquí sea un destino atractivo durante todo el año, donde la naturaleza y la comunidad prosperen juntas y así acercarnos cada vez más a construir el país que queremos”, aseguró Juan Pablo Corredor, director de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola Colombia.

El trabajo con la comunidad es un eje central del proyecto. Más de 300 personas han participado en diversas actividades realizadas dentro del proyecto para fortalecer los procesos de turismo regenerativo. En octubre, la iniciativa Colores de Nuquí convocó a sus habitantes para transformar espacios públicos con murales, talleres y jornadas de limpieza para fortalecer la identidad cultural, una de las necesidades de la comunidad.

“Nuquí es un territorio clave para avanzar en enfoques regenerativos, una visión innovadora para contribuir a la preservación de la biodiversidad. Nuestra experiencia previa con Coca-Cola y AmCham hizo que la conexión fuera orgánica: encontramos un territorio listo para construir soluciones de manera conjunta con la comunidad,” afirmó Brigitte Baptiste, directora de la Universidad EAN.

Aun así, Nuquí hoy genera entre 2,5 y 3,5 toneladas de residuos al día. Y, como aliado en la gestión de residuos, WERO identificó enterramientos inadecuados, fallas en la recolección y la falta de infraestructura para su aprovechamiento.

Más de 300 personas han participado en diversas actividades realizadas dentro del proyecto. | Foto: Sergio López - mochileros.co

Regenera Nuquí continuará en el 2026. En marzo se realizará el Festival Chocozón, un evento gastronómico del Pacífico con cursos de cocina tradicional y narrativas locales, con el fin de crear un menú que destaque los sabores y la cultura de la región. La comunidad ya se está preparando.

Ese mismo año, Coca-Cola Colombia y sus aliados buscarán ayudar a avanzar en la implementación de un sistema adecuado de recolección y transporte de residuos aprovechables desde Nuquí hacia Buenaventura.