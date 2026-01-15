Trofeo del Mundial 2026 en Colombia: fechas confirmadas para verlo de cerca

En el 2026, el Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá acapara la atención de los amantes del balompié. Previo al certamen, los espectadores buscan estar lo más cerca del torneo y una reconocida empresa como Coca Cola, les acercará el trofeo a los colombianos.

De acuerdo a lo informado a través de una extensa misiva, la idea es que la copa viaje por varios países, entre ellos la nación cafetera, que la tendrá dos días en la capital, Bogotá.

Trofeo del Mundial 2026 hará gira por varios países del mundo Foto: Suministrada a SEMANA

Dicha noticia, llamativa para los amantes futboleros, se oficializó así: “El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, presentado por Coca-Cola, llegará a Bogotá el 15 y 16 de febrero, dando a los hinchas colombianos la oportunidad de ver de cerca el trofeo más deseado del fútbol: el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™“.

Colombia estará entre el listado de naciones que tendrán dicha chance, pero no será la única. Por Latinoamérica, otros países tendrán la misma suerte de ver de cerca el título que ostenta tener como último ganador a Argentina.

“El Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™ realizará más de 70 paradas durante más de 150 días, ofreciendo a los fans del fútbol y a personas de todo el mundo una oportunidad única de admirarlo de cerca”, avisó el promotor del recorrido que hará el trofeo mundialista.

Colombia vs. Portugal del Mundial 2026 es noticia: Fifa hizo un último anuncio que retumba

“Del 13 de febrero al 22 de marzo, el Trofeo Original recorrerá Latinoamérica a través de ocho países: Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil y México, por donde recorrerá 10 ciudades en 26 días, regresando del 5 al 8 de junio, hasta que lo alcen los Campeones Mundiales de la Copa Mundial de la FIFA™“, puntualizan de las naciones que tendrán el privilegio de recibirlo.

Voces importantes de la compañía que harán posible ese viaje de la copa se pronunciaron sobre la importancia que tiene esto para conectar las audiencias del balompié mundial que respirarán fútbol a lo largo de todo el año.

48 naciones estarán en busca del trofeo del Mundial 2026 Foto: Suministrada a SEMANA

“La llegada del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ 2026, presentado por Coca-Cola, representa una oportunidad única para que los fans en Colombia se conecten con uno de los símbolos más poderosos del deporte a nivel global”, precisó María Teresa Pérez Morales, Frontline Marketing Senior Director para Colombia y Venezuela.

“El regreso del Trofeo Original al país, luego de 12 años desde su última visita en 2014, tiene un significado especial para los aficionados y refleja ese anhelo compartido de volver a ver a Colombia participando en una Copa Mundial de la FIFA™”, adiciona sobre la importancia que tiene dicha visita.

Las caravanas navideñas de Coca Cola: fechas y horarios de su paso por Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga

Valga recordar que el combinado colombiano ha estado en tres de las últimas cuatro ediciones de la Copa del Mundo. A la de Rusia 2018 y Brasil 2014 asistió, pero no obtuvo el cupo a Qatar 2022. Después de ocho años y de la mano de Néstor Lorenzo, la Tricolor podrá tener la chance de disputar el campeonato.