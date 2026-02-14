Deportes

Trofeo del Mundial 2026 será exhibido este 15 y 16 de febrero en Bogotá

Durante dos días, los fanáticos podrán tener la chance de ver la copa que levantaron los campeones de la cita orbital desde 1974.

Redacción Semana
14 de febrero de 2026, 1:56 p. m.
Trofeo de la Copa del Mundo que se jugará en Norteamérica
Trofeo de la Copa del Mundo que se jugará en Norteamérica Foto: Suministrada a SEMANA

El trofeo oficial del Mundial del fútbol será exhibido este 15 y 16 de febrero en el Gran Salón de Corferias. en Bogotá.

“El tour del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, presentado por Coca-Cola, llegará a Bogotá el 15 y 16 de febrero, dando a los hinchas colombianos la oportunidad de ver de cerca el trofeo más deseado del fútbol: el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA", señaló Coca-Cola, promotor del recorrido que hará el trofeo mundialista.

Colombia es uno de los ocho países de la región que tendrá la suerte de ver de cerca el título que ostenta tener como último ganador a Argentina.

“El trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA realizará más de 70 paradas durante más de 150 días, ofreciendo a los fans del fútbol y a personas de todo el mundo una oportunidad única de admirarlo de cerca”, indicó Coca-Cola.

GUWAHATI, INDIA - JANUARY 13: FIFA World Cup Trophy stands on display for public inside a glass box during the Special Trophy Tour on January 13, 2026 in Guwahati, India. Ahead of the FIFA World Cup 2026, which is scheduled to kick off on June 11, the original FIFA World Cup Trophy arrived in India as part of its official global trophy tour. David Talukdar / Anadolu (Photo by David Talukdar / Anadolu via AFP)
Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Foto: Anadolu via AFP

“Del 13 de febrero al 22 de marzo, el trofeo recorrerá Latinoamérica a través de ocho países: Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil y México, por donde recorrerá 10 ciudades en 26 días, regresando del 5 al 8 de junio, hasta que lo alcen los campeones mundiales de la Copa Mundial de la FIFA", subrayó.

Voces importantes de la compañía que harán posible ese viaje de la copa hablaron en días pasados sobre la importancia del tour para conectar las audiencias.

“La llegada del tour del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, presentado por Coca-Cola, representa una oportunidad única para que los fans en Colombia se conecten con uno de los símbolos más poderosos del deporte a nivel global”, precisó María Teresa Pérez Morales, Frontline Marketing Senior Director para Colombia y Venezuela.

“El regreso del trofeo original al país, luego de 12 años desde su última visita en 2014, tiene un significado especial para los aficionados y refleja ese anhelo compartido de volver a ver a Colombia participando en una Copa Mundial de la FIFA”, agregó sobre la importancia que tiene dicha visita.

Cabe anotar que el combinado colombiano ha estado en tres de las últimas cuatro ediciones de la Copa del Mundo. A la de Rusia 2018 y Brasil 2014 asistió, pero no obtuvo el cupo a Catar 2022. Después de ocho años y de la mano de Néstor Lorenzo, la Tricolor podrá tener la chance de disputar el campeonato.

Noticias Destacadas