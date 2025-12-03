Con su llegada a la Calle de los Anticuarios, en Bogotá, la firma de moda española Soloio crea un espacio enfocado en el universo femenino de la marca y diseñado para las mujeres contemporáneas. Se trata de una muestra de identidad, carácter y una estética única que conecta el color como un lenguaje que invita a explorar nuevas formas de expresarse.

Esta nueva tienda, ubicada en la calle 79B #7-85, en la localidad de Chapinero, reúne una curaduría de prendas y accesorios que transforman lo típico en atípico a través del color, las texturas y la narrativa. “Cada pieza está pensada para acompañar a la mujer actual con frescura, autenticidad y sensibilidad estética”, aseguraron desde Soloio.

Con esta apertura, Soloio continúa expandiendo su presencia en Bogotá y fortaleciendo la visión que dio origen a su línea femenina: un universo en el que el diseño, el disfrute y la identidad se encuentran de manera natural.

“Este nuevo espacio representa lo que la marca promete: calidad, originalidad cromática e historias que cobran vida a través de piezas que permiten sentirse más viva, más coherente y más uno mismo”, señalaron desde Soloio.

Desde 1994 Soloio ha construido un universo donde la creatividad se vive con libertad, audacia y color. La firma explora historias, experimenta con diseños y juega con las tonalidades para transformar la manera en que los hombres se expresan a través de la moda.