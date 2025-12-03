Suscribirse

Soloio, la icónica marca española, llega a la Calle de los Anticuarios con una prometedora colección femenina

La prestigiosa firma continúa su expansión en Colombia con la apertura de una nueva tienda en Chapinero, donde presentará una curaduría de prendas y accesorios cargados de historia, color y textura.

Redacción Semana
3 de diciembre de 2025, 9:47 p. m.
Soloio - API
Desde 1994 Soloio ha construido un universo donde la creatividad se vive con libertad. | Foto: Soloio - API

Con su llegada a la Calle de los Anticuarios, en Bogotá, la firma de moda española Soloio crea un espacio enfocado en el universo femenino de la marca y diseñado para las mujeres contemporáneas. Se trata de una muestra de identidad, carácter y una estética única que conecta el color como un lenguaje que invita a explorar nuevas formas de expresarse.

Esta nueva tienda, ubicada en la calle 79B #7-85, en la localidad de Chapinero, reúne una curaduría de prendas y accesorios que transforman lo típico en atípico a través del color, las texturas y la narrativa. “Cada pieza está pensada para acompañar a la mujer actual con frescura, autenticidad y sensibilidad estética”, aseguraron desde Soloio.

Con esta apertura, Soloio continúa expandiendo su presencia en Bogotá y fortaleciendo la visión que dio origen a su línea femenina: un universo en el que el diseño, el disfrute y la identidad se encuentran de manera natural.

“Este nuevo espacio representa lo que la marca promete: calidad, originalidad cromática e historias que cobran vida a través de piezas que permiten sentirse más viva, más coherente y más uno mismo”, señalaron desde Soloio.

Desde 1994 Soloio ha construido un universo donde la creatividad se vive con libertad, audacia y color. La firma explora historias, experimenta con diseños y juega con las tonalidades para transformar la manera en que los hombres se expresan a través de la moda.

Cada pieza es un punto de partida: una invitación a mirar el mundo con más intensidad y descubrir lo que siempre ha estado ahí, listo para ser vivido. Fiel a esa filosofía, Soloio busca destacar el color en quienes se atreven a llevarlo.

