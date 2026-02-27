Elecciones

“Vamos a entregar un Partido Conservador triunfante el 8 de marzo”: Efraín Cepeda revela sus cálculos para las próximas elecciones

Después de recorrer distintas regiones del país con la Gira Azul, el presidente del Partido Conservador proyecta alcanzar los 2,6 millones de votos en las elecciones de Congreso, respaldados por el arraigo regional del partido y sus propuestas enfocadas en recuperar el orden, la seguridad y la economía del país.

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 1:11 p. m.
Según Efraín Cepeda, con la Gira Azul ha podido comprobar que después del 8 de marzo tendrán un partido triunfante.
Según Efraín Cepeda, con la Gira Azul ha podido comprobar que después del 8 de marzo tendrán un partido triunfante.

Ustedes llevan recorriendo el país desde hace varias semanas, ¿cómo ve el ambiente en los territorios?

Efraín Cepeda (E.C.): La verdad es que ha sido una gira maravillosa. He tenido la oportunidad de recorrer una docena de departamentos con una acogida espectacular. Hemos visto una mística muy importante hacia el partido, hacia nuestros candidatos y por eso esperamos, después del 8 de marzo, entregar un partido triunfante, para empezar a tomar las decisiones de cara a las votaciones para la Presidencia.

¿Qué resultados esperan lograr el 8 de marzo?

E.C.: Creo que el partido va a estar rondando los 2,6 millones de votos en las elecciones de Congreso de este 8 de marzo, lo cual implica un salto muy importante frente a hace cuatro años. Con esa votación conservamos las 15 curules al Senado de la República y espero que también las 27 a la Cámara de Representantes. A veces las encuestas no nos hacen justicia en cuanto a la lista del Congreso.

Efraín Cepeda durante la Gira Azul.
Efraín Cepeda durante la Gira Azul. Foto: Partido Conservador - API

¿Cómo está el Partido Conservador hoy?

E.C.: Veo un Partido Conservador motivado, firme, actuante. Somos un partido de líderes regionales en los municipios más recónditos de Colombia, quienes salen a votar y eso es lo que he notado, una mística importante con el partido, con nuestros candidatos.

¿Qué le ofrece el Partido Conservador a Colombia en este momento?

E.C.: Fundamentalmente, somos el partido del orden, pero también el partido que defiende la familia como eje de la sociedad, que cree en la propiedad privada, en la seguridad y, como partido del orden, sabemos que vamos a encontrar un país supremamente desordenado y que tenemos que contribuir a ordenarlo.

¿Qué otros temas les preocupan como partido?

E.C.: La salud hoy es un desastre. Las personas se mueren por falta de medicamentos y eso no puede seguir pasando. El partido está dispuesto a contribuir al orden del sector de la salud; así como al de la vivienda popular, en el que desaparecieron los subsidios, por lo que vamos a contribuir a que esos subsidios para el pueblo se ofrezcan otra vez. Lo mismo ocurrió con el subsidio a las tasas de interés del ICETEX, que también cercenó este Gobierno. Pero sobre todo, vamos a trabajar por el ordenamiento de la economía y de la seguridad en Colombia. Ha sido el Partido Conservador el que, por muchos años, ha entrado a ordenar la economía del país, ya que tenemos excelentes economistas y exministros, con los que vamos a trabajar para que se respete la propiedad privada, para que se atraiga la inversión, el empleo de calidad y, con seguridad jurídica, vamos a tener tantos inversionistas que vamos a lograr un crecimiento económico del orden del 5 por ciento, con lo cual no necesitaremos reforma tributaria.

La seguridad es una preocupación de muchos colombianos…

E.C.: Hoy es una preocupación latente en muchos municipios de Colombia, estamos viviendo en zozobra, porque el tema de la seguridad ha sido muy grave en este Gobierno. Los ciudadanos están confinados en sus casas, mientras los bandidos están en las calles y eso tiene que ser al contrario, los colombianos trabajando y los bandidos en la cárcel. Uno de los temas principales es que vamos a contribuir a que se tome la decisión de fumigar los cultivos ilícitos, que son la gasolina de estos grupos ilegales y también se tiene que acabar con la paz total, que ha sido una paz fracasada que no ha servido sino para que se incrementen los cultivos ilícitos, se recuperen las rutas del narcotráfico y, por eso, vamos a recuperar el orden y la seguridad de los colombianos.

Desde el partido aseguran que defienden la familia como eje de la sociedad, y creen en la propiedad privada y la seguridad.
Desde el partido aseguran que defienden la familia como eje de la sociedad, y creen en la propiedad privada y la seguridad. Foto: Partido Conservador - API

La economía es otra preocupación general del país, ¿cómo pueden contribuir desde el partido en este aspecto?

E.C.: El déficit fiscal se creció y eso implica encarecimiento de la deuda externa. Lo primero que hay que hacer es apretarse el cinturón, es decir, adelgazar el Gobierno central y también eliminar gastos superfluos que está haciendo este Gobierno de cientos de miles de órdenes de prestación de servicios sin ningún efecto. Esto va en contra del bolsillo de los colombianos, porque no rinden los recursos para las causas sociales. Si hay un Gobierno derrochón y centralista ha sido el actual. Vamos a trabajar por el adelgazamiento del Estado y por la descentralización, para darle más recursos a las regiones.

¿Cuáles son los principales retos del próximo Congreso?

E.C.: El próximo Congreso se tendrá que enfocar en solucionar los problemas de la salud, la seguridad, el déficit fiscal, la descentralización, pero también pensar en la familia, en la mujer, en los niños, en los jóvenes.

¿Cuál es su llamado frente al respeto por los resultados de las elecciones?

E.C.: El sistema electoral en Colombia es muy sólido y transparente, y se ha fortalecido aún más en estos últimos años. El tema de los formularios E-14 y el escrutinio de la información hace que veamos una solidez y una tranquilidad en el sistema electoral colombiano, por lo que las expresiones presidenciales poniendo en duda el proceso van como presagiando una derrota, para luego justificarla con que se alteraron los resultados, cosa que no va a pasar. Lo que sí sucederá es una gran derrota, porque el pueblo colombiano se cansó de este sistema.

¿Cómo ven el panorama para las elecciones presidenciales?

E.C.: Esa será una reflexión después del 8 de marzo, ahora estamos concentrados en ganar el Congreso de la República.

