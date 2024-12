Se vislumbra un buen desempeño para él en este nuevo año, para lo cual contará también con el apoyo fundamental de su primogénito, el príncipe William, duque de Cambridge. Sin embargo, todo lo realizado por el príncipe de Gales no será suficiente para que la reina deje de tener ciertas reservas frente al trabajo de su heredero ; esta transición se irá dando lentamente.

El 2020 no será el año en que abdique al trono. En cambio, iniciará su retiro de la vida pública. Pese a que se verá mermada en su salud, seguirá tan lúcida como siempre para llevar las riendas del Palacio de Buckingham . El gran suceso que se dará en la realeza británica es la entrada en periodo de regencia para el príncipe Carlos , quien asumiría todo el protagonismo, con algunas responsabilidades de mayor impacto.

Se advierten poderes externos al país que incitan para que las protestas sociales continúen, así su mandato encuentre alternativas económicas para superar la crisis. Impulsará una reforma laboral que aumentará el trabajo informal, pero no se vislumbra una pensional. Se sentirá agobiado al no encontrar la forma de cumplir sus promesas .

Este año no será fácil para el primer mandatario. Duque continuará con una imagen desfavorable en las encuestas ante las problemáticas sociales, económicas, educativas, políticas e, inclusive, personales, que migran el primer semestre. ?Vivirá una alta tensión ocasionada por los partidos de oposición a causa de sus políticas de gobierno, lo que conllevará a que las marchas, plantones y cacerolazos sigan siendo el fuerte del inconformismo del pueblo.

Respecto a los sectores de mayor impacto, se augura: 1. Movilidad. Pese a todos sus esfuerzos, este será el que más trabajo le costará impulsar. Cumplirá sus promesas relacionadas con las nuevas líneas del Metro, pese a algunos obstáculos con los contratos para comenzar la ejecución . Tomará medidas radicales que no tendrán buena acogida, todo para sobrellevar el caos al que se verán expuestos los ciudadanos.

Su relación con el Gobierno nacional no será buena, mientras que con el Concejo Distrital estará equilibrada, lo que le permitirá una buena gestión en sus políticas.

Respecto a su matrimonio con la senadora Angélica Lozano, se mantiene su relación tranquila. Pese a algunas diferencias intelectuales, habrá una colaboración mutua para lograr que sus proyectos y compromisos salgan a flote. Surgirán aspiraciones para seguir avanzando en la carrera política hasta llegar, por qué no, a la Presidencia . Infortunadamente, no se visualizan hijos propios en 2020. Esta unión abrirá las puertas de la legalización para la adopción en parejas LGBTI.

Se augura que los duques seguirán viviendo una relación de pareja estupenda, pues para el príncipe no hay mayor felicidad que estar junto a Meghan y su primogénito, Archie Harrison.

Será un año agridulce para ellos, ya que sus desavenencias con la realeza británica no se detendrán . Cansados del acoso de la prensa, tomarán la decisión de marcharse de Reino Unido y asentarán su hogar en Sudáfrica, un destino que ambos sienten como su verdadera casa, segura y con recuerdos memorables, en especial para el príncipe Harry, pues considerará que es el mejor homenaje que le puede hacer a su difunta madre Diana, princesa de Gales.

La relación entre la duquesa de Sussex y la reina Isabel II no mejorará este 2020, al igual que con Kate, duquesa de Cambridge; Meghan no insistirá en identificarse con la realeza y la forma en que manejan sus vidas, y esto no será problema, porque contará con el respaldo total de su esposo.

¿Logrará la ciudadanía presionar para que les sea retirado el título nobiliario? No saldrá a favor esta petición, y si así fuera, al príncipe Harry no le interesaría, puesto que para él no son importantes los títulos. Aunque se susciten más rumores de posibles conflictos con su hermano, el príncipe William, se desmentirán totalmente.

En medio de las controversias, esta mediática pareja anunciará la llegada de un nuevo miembro a la familia.

?Donald Trump, presidente de Estados Unidos