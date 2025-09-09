Suscribirse

Lotería

Balotas ganadoras del chance La Caribeña Día y Noche hoy martes 9 de septiembre

La variedad de loterías ha impulsado la popularidad de La Caribeña, atrayendo a jugadores de diferentes regiones en busca de suerte.

Redacción Loterías
9 de septiembre de 2025, 8:00 p. m.
Una nueva persona tuvo la suerte de llevarse el premio mayor de 1.500 millones de pesos.
Una nueva persona tuvo la suerte de llevarse el premio mayor de 1.500 millones de pesos. | Foto: Semana, con fotos de Getty Images y La Caribeña

La presencia de múltiples loterías y sorteos abre un abanico de posibilidades para quienes buscan un golpe de suerte, siendo La Caribeña una de las opciones más llamativas. Su creciente popularidad refleja el interés de jugadores de diversas regiones que ven en cada boleto una oportunidad para cambiar su destino.

El entusiasmo por las apuestas tiene raíces profundas en el país. Desde hace generaciones, las loterías han sido vistas como una alternativa para cumplir sueños personales o brindar estabilidad a las familias. Aunque no todos resultan favorecidos, la esperanza de alcanzar premios millonarios mantiene viva esta tradición, que se renueva con cada sorteo.

Un ejemplo de ello se vivió este martes, 9 de septiembre de 2025, a las 2:30 de la tarde, cuando se entregó un premio mayor de 1.500 millones de pesos con el número 7175, lo que generó gran expectativa entre los apostadores.

Resultados sorteo de la lotería La Caribeña Día

  • Número ganador: 7537
  • Quinta balota: 2
Caribeña día: Resultado CARIBEÑA DIA del MARTES 09 de Septiembre de 2025.

Sin embargo, para quienes desean seguir confiando en su suerte, la lotería tiene programado otro sorteo este mismo día a las 10:30 de la noche, el cual será transmitido en directo por Telecaribe, acercando aún más la experiencia a los jugadores.

Resultados sorteo de la lotería La Caribeña Noche

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.
CARIBEÑA NOCHE: Resultado CARIBEÑA NOCHE del MARTES 09 de Septiembre de 2025.

De igual forma, los resultados podrán consultarse en la página web Loterías de Hoy, lo que garantiza transparencia y acceso rápido a la información. Bajo la supervisión de Coljuegos, La Caribeña no solo se consolida como un juego atractivo, sino también como parte de la cultura de apuestas que se fortalece año tras año en Colombia.

Números ganadores de los últimos tres sorteos

La Caribeña Día

  • Sorteo del 8 de septiembre de 2025: 5178
  • Sorteo del 7 de septiembre de 2025: 4990
  • Sorteo del 6 de septiembre de 2025: 9008

La Caribeña Noche

  • Sorteo del 8 de septiembre de 2025: 7009
  • Sorteo del 7 de septiembre de 2025: 0624
  • Sorteo del 6 de septiembre de 2025: 2758

