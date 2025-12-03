Suscribirse

Conozca los números ganadores de la Lotería Chontico de este miércoles, 3 de diciembre, en el sorteo 8268

Conozca aquí los resultados oficiales y compruebe si su número fue el afortunado.

Redacción Loterías
3 de diciembre de 2025, 7:32 p. m.
La jornada de este sábado en el Chontico Día y Noche presentó números ganadores que entusiasmaron a quienes siguen cada sorteo.
Los resultados del Chontico Día y Noche. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Facebook chonticoMillonario

La tradicional rifa colombiana Lotería Chontico Día cerró la jornada de este miércoles 3 de diciembre de 2025 anunciando la combinación que podría cambiar el rumbo económico de quien haya acertado.

En el sorteo diurno, el 3290 se convirtió en el número ganador, acompañado por la serie La Quinta, número 2. Quienes hayan apostado por esta fórmula deben recordar que el valor del premio mayor depende directamente del monto invertido al adquirir el billete o tiquete.

Con dos sorteos cada día (uno en la mañana y otro en la noche) el Chontico ofrece a los jugadores múltiples posibilidades de tentar la suerte, ajustar sus combinaciones y diversificar sus apuestas en busca del anhelado premio principal.

Chontico Día y Noche
Resultados de Chontico Día y Noche. | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Lotería Chontico Día | Resultados del sorteo

Premio mayor: 3290 - 2

  • Tres últimas cifras: 290
  • Dos últimas cifras: 90
  • Número completo: 3290
  • Última cifra: 2
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA MIÉRCOLES 03 de Diciembre de 2025.

Lotería Chontico Noche | Resultados del sorteo

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra: pendiente
CHONTICO NOCHE: Resultado CHONTICO NOCHE del MIÉRCOLES 03 de Diciembre de 2025.

El siguiente sorteo de Chontico, en sus modalidades de día y noche, está programado para el jueves 4 de diciembre y se realizará en los horarios tradicionales definidos por la entidad.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 2 de diciembre de 2025: 2190 - 1
  • 1 de diciembre de 2025: 6960 - 5
  • 30 de noviembre de 2025: 5817 - 1
  • 29 de noviembre de 2025: 8230- 3

Chontico Noche

  • 2 de diciembre de 2025: 8104 - 5
  • 1 de diciembre de 2025: 1890 - 5
  • 30 de noviembre de 2025: 8962 - 2

