Loterías
Conozca los números ganadores de la Lotería Chontico de este miércoles, 3 de diciembre, en el sorteo 8268
Conozca aquí los resultados oficiales y compruebe si su número fue el afortunado.
Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos
La tradicional rifa colombiana Lotería Chontico Día cerró la jornada de este miércoles 3 de diciembre de 2025 anunciando la combinación que podría cambiar el rumbo económico de quien haya acertado.
En el sorteo diurno, el 3290 se convirtió en el número ganador, acompañado por la serie La Quinta, número 2. Quienes hayan apostado por esta fórmula deben recordar que el valor del premio mayor depende directamente del monto invertido al adquirir el billete o tiquete.
Con dos sorteos cada día (uno en la mañana y otro en la noche) el Chontico ofrece a los jugadores múltiples posibilidades de tentar la suerte, ajustar sus combinaciones y diversificar sus apuestas en busca del anhelado premio principal.
Lotería Chontico Día | Resultados del sorteo
Premio mayor: 3290 - 2
- Tres últimas cifras: 290
- Dos últimas cifras: 90
- Número completo: 3290
- Última cifra: 2
Lotería Chontico Noche | Resultados del sorteo
Premio mayor: pendiente
- Tres últimas cifras: pendiente
- Dos últimas cifras: pendiente
- Número completo: pendiente
- Última cifra: pendiente
El siguiente sorteo de Chontico, en sus modalidades de día y noche, está programado para el jueves 4 de diciembre y se realizará en los horarios tradicionales definidos por la entidad.
Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde
Chontico Día
- 2 de diciembre de 2025: 2190 - 1
- 1 de diciembre de 2025: 6960 - 5
- 30 de noviembre de 2025: 5817 - 1
- 29 de noviembre de 2025: 8230- 3
Chontico Noche
- 2 de diciembre de 2025: 8104 - 5
- 1 de diciembre de 2025: 1890 - 5
- 30 de noviembre de 2025: 8962 - 2