¿Día de suerte? Resultados Lotería Chontico Día y Noche hoy, 11 de mayo de 2026

Este lunes 11 de mayo de 2026 se realizó el sorteo número 8427 de la Lotería El Chontico Día, uno de los juegos de azar con mayor reconocimiento y participación en Colombia.
Durante la jornada, miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados con la expectativa de convertirse en los nuevos ganadores del popular sorteo.
En esta ocasión, el número ganador fue el 0602, mientras que la balota adicional conocida como “La Quinta” correspondió al número 5.
Resultado de la Lotería Chontico Día hoy, 11 de mayo de 2026
Premio mayor: 0602- 5
- Tres últimos: 602
- Dos últimos: 02
- Cifra completa: 0602
- Último número: 5
Resultado de la Lotería Chontico Noche hoy, 11 de mayo de 2026
Premio mayor: pendiente.
- Tres últimos: pendiente.
- Dos últimos: pendiente.
- Cifra completa: pendiente.
- Último número: pendiente.
Cabe recordar que en su edición de las mañanas, la Lotería Chontico juega todos los días a la 1:00 p. m., incluyendo domingos y festivos.
¿Cómo jugar el Chontico en ambas versiones?
La dinámica del juego consiste en extraer una secuencia de cuatro cifras, entre 0 y 9, mediante un sistema que genera resultados aleatorios.
A partir de este sorteo de azar se determina cuál es el número ganador.
Las ganancias o premios que deja esta lotería varían según la cantidad de cifras acertadas. Si el jugador acierta las cuatro cifras del número ganador, su apuesta se multiplica por 4.500.
Tres aciertos equivalen a 400 veces lo apostado, dos cifras correctas se premian con 50 veces el valor jugado y un solo acierto otorga un premio equivalente a cinco veces la inversión inicial.
Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación podrá consultarlos.
Chontico Día
- Domingo 10 de mayo de 2026 - 7893. La Quinta: 4.
- Sábado 9 de mayo de 2026 - 6867. La Quinta 4.
- Viernes 8 de mayo de 2026 - 0773. La Quinta 4.
Chontico Noche
- Domingo 10 de mayo de 2026 - 1031. La Quinta: 8.
- Sábado 9 de mayo de 2026 - 8494. La Quinta: 4.
- Viernes 8 de mayo de 2026 - 5518. La Quinta: 6.