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Resultados loterías hoy: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña para este lunes 11 de mayo

Quienes estén esperando los resultados deben tener presente que la información oficial se publica de manera gradual.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
11 de mayo de 2026 a las 11:17 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 6 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 6 de octubre. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este lunes 11 de mayo, miles de personas en Colombia siguieron de cerca los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los chances más populares del país gracias a sus frecuentes jugadas y atractivos premios.

A medida que avanzó la jornada, los números ganadores se fueron revelando, aumentando la expectativa entre quienes participaron en estos juegos de azar.

Con el paso de los años, estas loterías continúan consolidándose como una de las alternativas favoritas de los colombianos, no solo por la posibilidad de obtener ganancias económicas, sino también por la facilidad para jugar y los distintos horarios en los que se realizan los sorteos diariamente.

Para quienes esperan conocer los resultados, es clave recordar que la información oficial suele actualizarse de manera paulatina. Por ello, recomiendan consultar únicamente canales confiables para confirmar los números ganadores y evitar errores o información falsa.

Asimismo, en caso de resultar favorecido, lo más importante es seguir las indicaciones de cada operador para realizar el cobro del premio de forma segura.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 5000.
  • La Quinta: 1.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.
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El Paisita Día

  • Premio mayor: 3604.
  • La Quinta: 1.
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El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.
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La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.
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La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.
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