Resultado del Super Astro Luna de este domingo 10 de mayo de 2026: conozca si es el nuevo millonario de esta noche

Miles de apostadores en Colombia estuvieron atentos este domingo 10 de mayo de 2026 al sorteo 8116 del Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más populares del país y que cada noche entrega importantes premios a quienes logran acertar el número ganador y el signo zodiacal.

Para esta jornada dominical, el sorteo se realizó sobre las 8:30 p.m., horario habitual de domingos y festivos, y ahora dejó un nuevo resultado.

Resultado del Super Astro Luna del domingo 10 de mayo de 2026

Los números ganadores del sorteo de este domingo fueron:

Número: 4236

4236 Signo: Sagitario

Quienes hayan acertado tanto las cuatro cifras como el signo zodiacal podrán reclamar uno de los premios mayores entregados por este juego de suerte y azar.

Así quedaron los últimos resultados del Super Astro Luna

En los días previos, los resultados del Super Astro Luna fueron los siguientes:

Sábado 9 de mayo de 2026: número 4312 con el signo Cáncer.

número 4312 con el signo Cáncer. Viernes 8 de mayo de 2026: número 4154 con el signo Tauro.

número 4154 con el signo Tauro. Jueves 7 de mayo de 2026: número 6248 con el signo Escorpión.

Estos resultados sirven como referencia para muchos jugadores que acostumbran revisar tendencias o repetir combinaciones en sus apuestas diarias.