sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 10 de mayo

Este 10 de mayo se conocieron los resultados de los sorteos de chance más populares en Colombia.
El Dorado, El Paisita y La Caribeña volvieron a mover la suerte de miles de jugadores, en una jornada marcada por la expectativa y la revisión detallada de las cifras ganadoras en todo el territorio nacional.
Como en cada sorteo, la publicación de los números ganadores mantuvo la ilusión de quienes esperan llevarse alguno de los premios en juego.
En esta jornada, El Dorado, El Paisita y La Caribeña estuvieron entre los sorteos que captaron la atención de los apostadores en distintas regiones del país, donde este tipo de juegos tradicionales sigue teniendo gran vigencia.
Cada anuncio volvió a despertar expectativa, ya que para muchos participantes cada combinación representa la oportunidad de cambiar su suerte.
Desde temprano, los jugadores consultaron sus boletos con la esperanza de confirmar si fueron favorecidos en esta fecha.
El Paisita Día
- Premio mayor: 6870
- La Quinta: 0
Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- Animal: pendiente
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Dorado Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente