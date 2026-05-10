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Resultados del chance en Colombia hoy: sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 10 de mayo

Estos son los resultados del chance en Colombia este domingo 10 de mayo en El Dorado, El Paisita y La Caribeña.

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Redacción Loterías
10 de mayo de 2026 a las 2:07 p. m.
sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 10 de mayo
sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 10 de mayo Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este 10 de mayo se conocieron los resultados de los sorteos de chance más populares en Colombia.

El Dorado, El Paisita y La Caribeña volvieron a mover la suerte de miles de jugadores, en una jornada marcada por la expectativa y la revisión detallada de las cifras ganadoras en todo el territorio nacional.

Como en cada sorteo, la publicación de los números ganadores mantuvo la ilusión de quienes esperan llevarse alguno de los premios en juego.

Resultados de la lotería La Antioqueñita Día y Tarde del domingo 10 de mayo de 2026

En esta jornada, El Dorado, El Paisita y La Caribeña estuvieron entre los sorteos que captaron la atención de los apostadores en distintas regiones del país, donde este tipo de juegos tradicionales sigue teniendo gran vigencia.

Cada anuncio volvió a despertar expectativa, ya que para muchos participantes cada combinación representa la oportunidad de cambiar su suerte.

Desde temprano, los jugadores consultaron sus boletos con la esperanza de confirmar si fueron favorecidos en esta fecha.

El Paisita Día

  • Premio mayor: 6870
  • La Quinta: 0
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Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • Animal: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente
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Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Dorado Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente