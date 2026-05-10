Resultados de la lotería La Antioqueñita Día y Tarde del domingo 10 de mayo de 2026

Este domingo, 10 de mayo de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del reconocido sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que con el tiempo se ha convertido en uno de los preferidos por quienes disfrutan de las apuestas en Colombia.

Super Astro Luna: los números ganadores del sorteo del 9 de mayo de 2026

Este popular sorteo cuenta con dos modalidades diarias: una en la mañana y otra en la tarde. En cada jornada, participantes ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras que van del 0 al 9. Sin embargo, en versiones recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementó las posibilidades del juego y agregó mayor emoción al momento de conocer los resultados.

En el sorteo número 6489 de La Antioqueñita Día, correspondiente a la jornada de la mañana, la combinación ganadora fue 8172, mientras que la quinta balota extraída fue el 5.

Resultados del sorteo 6489 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 8172

Quinta balota: 5

Por otro lado, la edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Resultados del sorteo 6490 – La Antioqueñita Tarde