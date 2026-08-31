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El Sinuano del lunes 31 de agosto: resultados oficiales de los sorteos Día y Noche

El Sinuano ofrece dos sorteos diarios, una modalidad que le permite a los jugadores participar tanto en la jornada del día como en la de la noche.

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Redacción Loterías
31 de agosto de 2026 a las 2:48 p. m.
El Sinuano juega todos los días.
El Sinuano juega todos los días. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Miles de jugadores en Colombia estuvieron atentos este lunes 31 de agosto a los resultados de El Sinuano Día y Sinuano Noche, dos de los sorteos más populares del país por sus premios y frecuencia diaria.

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Como es habitual, El Sinuano realiza dos sorteos cada día, uno en la jornada diurna y otro en la noche, permitiendo a los apostadores conocer rápidamente si su número fue el ganador.

Resultados de El Sinuano del 31 de agosto

El Sinuano Día

  • Número ganador: 6679
  • La Quinta: 6
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El Sinuano Noche

  • Número ganador: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

¿Cómo reclamar un premio?

Quienes resulten ganadores deben verificar que su billete o comprobante de apuesta coincida exactamente con el número y la serie sorteados, cuando corresponda. El pago del premio dependerá del monto ganado y deberá reclamarse en los puntos autorizados, presentando el documento de identidad y el comprobante original en buen estado.

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Además, es recomendable revisar los tiempos establecidos para reclamar el premio y conservar el tiquete hasta completar el proceso de pago.

El Sinuano ofrece dos sorteos diarios,una modalidad que le permite a los jugadores participar tanto en la jornada del día como en la de la noche. Los resultados oficiales son publicados poco después de cada sorteo a través de los canales autorizados.