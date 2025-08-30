Suscribirse

El Sinuano Día y Noche de este sábado, 30 de agosto: las combinaciones que se llevan el premio mayor de la lotería

Los apostadores tienen la ventaja de contar con mayores probabilidades de ganar, debido a que esta lotería se sortea dos veces al día.

Redacción Loterías
30 de agosto de 2025, 7:44 p. m.
Sinuano Día y Noche se juega todos los días.
El Sinuano Día y Noche se juega todos los días. | Foto: Montaje de SEMANA

La Lotería El Sinuano es una de las más populares en Colombia gracias a las oportunidades que ofrece a los apostadores de ganar el premio mayor en cualquiera de los dos sorteos que se realizan diariamente. Generalmente, el primero tiene lugar a las 2:00 p. m. y el segundo a las 10:00 p. m. de lunes a viernes, mientras que los sábados el sorteo se lleva a cabo a las 2:30 p. m.

Para este 30 de agosto, los resultados fueron los siguientes, incluyendo ‘La Quinta’, una nueva modalidad que aumenta las probabilidades de ganar con una cifra de cinco dígitos:

Sorteo El Sinuano Día – 30 de agosto

  • Premio mayor: 7309.
  • La Quinta: 6.
Sorteo El Sinuano Día 30 Agosto - 2025

Sorteo El Sinuano Noche – 30 de agosto

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Los expertos recomiendan a los apostadores participar únicamente en sitios certificados y, al momento de reclamar los premios, dirigirse a los puntos autorizados para evitar fraudes o engaños. Es importante recordar que estos juegos están regulados y supervisados con el fin de garantizar la transparencia en cada sorteo.

A continuación, se presentan los resultados más recientes del Sinuano en sus versiones de mañana y noche:

El Sinuano Mañana

  • 29 de agosto de 2025: 6471
  • 28 de agosto de 2025: 0657
  • 27 de agosto de 2025: 0666

El Sinuano Noche

  • 29 de agosto de 2025: 7488
  • 28 de agosto de 2025: 3713
  • 27 de agosto de 2025: 3534

