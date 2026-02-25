¿Es usted un nuevo millonario en Colombia?: resultados Lotería del Valle 25 de febrero

Este miércoles 25 de febrero se llevó a cabo un nuevo sorteo de Lotería del Valle, una de las más importantes a nivel nacional, puesto que entrega al gran ganador 9.000 millones de pesos.

El sorteo inició como de costumbre a las 10:30 de la noche; pocos minutos después se dio a conocer que el gran ganador de la noche fue el número 1971 de la serie 302 y el que tenga ese billete se convirtió en el nuevo millonario de Colombia.

Este sorteo también entrega fuera de cámaras un premio seco de 500 millones de pesos y dos de 100 millones de pesos. Además de tres de 60 millones, uno de 40 millones y 25 de 30 millones de pesos, por lo que revise bien su billete a ver si usted fue uno de los afortunados ganadores.

El próximo sorteo de esta importante lotería se llevará a cabo el siguiente miércoles 4 de marzo a las 10:30 de la noche, como de costumbre.

A la fecha se han llevado a cabo 8 sorteos de la Lotería del Valle, por lo que también es preciso revisar si no ha ganado uno de estos sorteos que se realizaron con anterioridad en este 2026.