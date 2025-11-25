¿Jugó la lotería? Estos son los números ganadores de El Sinuano Día y Noche del martes 25 de noviembre

Se conocieron los números ganadores del sorteo 13.213 de la Lotería El Sinuano Día que jugó este martes 25 de noviembre, donde un apostador se volvió en el feliz ganador.

Esta lotería juega dos veces al día, tanto en su edición de Día como de Noche, donde el del sorteo 13.214 se conocerá a partir de las 10:30 p. m.

Es de destacar que, cada vez que se realiza un sorteo en el país, los jugadores siguen de cerca los resultados oficiales por medio de las redes sociales, con la esperanza de confirmar si su jugada fue la afortunada.

Resultados del sorteo 13.213 de la lotería El Sinuano Día

Número ganador de cuatro cifras: 9778

Número ganador de cinco cifras: 97780

Resultados del sorteo 13.214 de la lotería El Sinuano Noche

Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)

Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

Últimos tres resultados de El Sinuano Día

24 de noviembre de 2025: 2436

23 de noviembre de 2025: 3132

22 de noviembre de 2025: 1729

Últimos tres resultados de El Sinuano Noche