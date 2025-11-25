Suscribirse

¿Jugó la lotería? Estos son los números ganadores de El Sinuano Día y Noche del martes 25 de noviembre

Un apostador se convirtió en el feliz ganador del premio mayor.

Redacción Loterías
25 de noviembre de 2025, 7:38 p. m.
Este 2 de noviembre de 2024, el sorteo 12438 de la Lotería de Sinuano Día anunció el número ganador del premio mayor de 1.500 millones de pesos, dejando expectantes a miles de jugadores.
Sinuano Día y Noche | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes de Getty

Se conocieron los números ganadores del sorteo 13.213 de la Lotería El Sinuano Día que jugó este martes 25 de noviembre, donde un apostador se volvió en el feliz ganador.

Esta lotería juega dos veces al día, tanto en su edición de Día como de Noche, donde el del sorteo 13.214 se conocerá a partir de las 10:30 p. m.

Contexto: Números ganadores del Baloto: millones de pesos pueden ser suyos con el sorteo del lunes 24 de noviembre

Es de destacar que, cada vez que se realiza un sorteo en el país, los jugadores siguen de cerca los resultados oficiales por medio de las redes sociales, con la esperanza de confirmar si su jugada fue la afortunada.

Resultados del sorteo 13.213 de la lotería El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 9778
  • Número ganador de cinco cifras: 97780
Resultado EL SINUANO DIA Martes 25 de Noviembre de 2025

Resultados del sorteo 13.214 de la lotería El Sinuano Noche

  • Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
  • Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)
Contexto: Super Astro Luna: este fue el número ganador del sorteo del 24 de noviembre de 2025

Últimos tres resultados de El Sinuano Día

Últimos tres resultados de El Sinuano Noche

  • 24 de noviembre de 2025: 4675
  • 23 de noviembre de 2025: 7598
  • 22 de noviembre de 2025: 2757

