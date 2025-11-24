Loterías
Super Astro Luna: este fue el número ganador del sorteo del 24 de noviembre de 2025
Estos son los números y el signo que resultaron ganadores en el más reciente sorteo.
Los juegos de azar continúan captando la atención de quienes buscan transformar su vidas con las millonarias fortunas que se ofrecen. Es por esto que, diariamente, miles de personas participan en estas dinámicas con la esperanza de obtener un golpe de suerte que les permita mejorar su situación económica.
Aunque las posibilidades de llevarse un gran premio son reducidas, muchos mantiene viva la ilusión y no temen en apostar por convertirse en los próximos ganadores.
En la noche del lunes, 24 de noviembre, se llevó a cabo el sorteo 7949 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.
En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1, se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 7222, con el signo Aries.
Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:
- Sorteo del 23 de noviembre de 2025: número 3273, con el signo Capricornio.
- Sorteo del 22 de noviembre de 2025: número 6879, con el signo Piscis.
- Sorteo del 21 de noviembre de 2025: número 2719, con el signo Aries.
El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este martes, 25 de noviembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.
La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:
- 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado
- 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado
- 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado