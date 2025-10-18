En Colombia, los chances y las loterías representan una alternativa atractiva para quienes buscan ganar grandes sumas de dinero. Todas estas actividades están supervisadas por Coljuegos, entidad encargada de su regulación. Es fundamental realizar las apuestas únicamente en establecimientos autorizados para garantizar la seguridad del juego.

Una de las más importantes es Super Astro Sol, que se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia. En esta modalidad, los jugadores tienen la opción de apostar combinando su número y signo zodiacal favorito, con premios que varían según el monto apostado y los aciertos obtenidos.

Si bien no existe una fórmula infalible para ganar, mantener la constancia en las apuestas y fijar un presupuesto definido puede ayudar a jugar de forma responsable, evitando gastos excesivos.

Durante este sábado, 18 de octubre de 2025, se realizó un nuevo sorteo de esta lotería. El número ganador fue el 8947 junto al signo Géminis

Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Sol

Premio mayor

4 cifras: 8947

8947 3 cifras: 894

894 2 cifras: 89

¿Cómo se juega Super Astro Sol?

Primero, debe seleccionar un número de cuatro cifras .

. Luego, debe asociar ese número con uno de los 12 signos zodiacales : Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También existe la opción de apostar por “todos los signos” , para incrementar las probabilidades de ganar.

, para incrementar las probabilidades de ganar. Por cada tiquete, el jugador cuenta con hasta cuatro oportunidades de realizar jugadas.

Una de las estrategias más comunes que utilizan algunos de los jugadores es escoger números poco frecuentes, ya que muchas personas suelen elegir combinaciones relacionadas con fechas significativas, como cumpleaños o aniversarios.

Otra fórmula interesante es participar en grupo. De esta manera, se pueden comprar más tiquetes con una inversión menor, lo que aumenta las probabilidades de acierto, aunque las ganancias deban compartirse entre los integrantes.

Por si se perdió los más recientes sorteos, estos fueron los últimos tres números ganadores de Super Astro Sol:

Sorteo del 17 de octubre de 2025: 1220 junto al signo Sagitario.

Sorteo del 16 de octubre de 2025: 3142 junto al signo Piscis.

Sorteo del 15 de octubre de 2025: 7752 junto al signo Aries.