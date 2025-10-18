Suscribirse

Loterías

¿La suerte estuvo con usted? Conozca los resultados del sorteo de Super Astro Sol de este sábado 18 de octubre

Ya se jugó el más reciente sorteo de este popular chance, descubra cuál fue la combinación ganadora y ver si la suerte estuvo de su lado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
18 de octubre de 2025, 9:14 p. m.
Lotería Súper Astro Sol - 13 de septiembre de 2025.
Lotería Súper Astro Sol - 13 de septiembre de 2025. | Foto: Getty Images y Super Astro Sol.

En Colombia, los chances y las loterías representan una alternativa atractiva para quienes buscan ganar grandes sumas de dinero. Todas estas actividades están supervisadas por Coljuegos, entidad encargada de su regulación. Es fundamental realizar las apuestas únicamente en establecimientos autorizados para garantizar la seguridad del juego.

Una de las más importantes es Super Astro Sol, que se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia. En esta modalidad, los jugadores tienen la opción de apostar combinando su número y signo zodiacal favorito, con premios que varían según el monto apostado y los aciertos obtenidos.

Si bien no existe una fórmula infalible para ganar, mantener la constancia en las apuestas y fijar un presupuesto definido puede ayudar a jugar de forma responsable, evitando gastos excesivos.

Durante este sábado, 18 de octubre de 2025, se realizó un nuevo sorteo de esta lotería. El número ganador fue el 8947 junto al signo Géminis

Contexto: Resultado millonario del Chontico Día y noche: número ganador del sorteo del sábado 18 de octubre

Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Sol

Premio mayor

  • 4 cifras: 8947
  • 3 cifras: 894
  • 2 cifras: 89
ASTRO SOL: Resultado del ASTRO SOL del SÁBADO 18 de Octubre de 2025.

¿Cómo se juega Super Astro Sol?

  • Primero, debe seleccionar un número de cuatro cifras.
  • Luego, debe asociar ese número con uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
  • También existe la opción de apostar por “todos los signos”, para incrementar las probabilidades de ganar.
  • Por cada tiquete, el jugador cuenta con hasta cuatro oportunidades de realizar jugadas.

Una de las estrategias más comunes que utilizan algunos de los jugadores es escoger números poco frecuentes, ya que muchas personas suelen elegir combinaciones relacionadas con fechas significativas, como cumpleaños o aniversarios.

Contexto: Resultados de La Antioqueñita Día y Tarde hoy sábado, 18 de octubre: verifique si es uno los ganadores

Otra fórmula interesante es participar en grupo. De esta manera, se pueden comprar más tiquetes con una inversión menor, lo que aumenta las probabilidades de acierto, aunque las ganancias deban compartirse entre los integrantes.

Por si se perdió los más recientes sorteos, estos fueron los últimos tres números ganadores de Super Astro Sol:

  • Sorteo del 17 de octubre de 2025: 1220 junto al signo Sagitario.
  • Sorteo del 16 de octubre de 2025: 3142 junto al signo Piscis.
  • Sorteo del 15 de octubre de 2025: 7752 junto al signo Aries.

El próximo sorteo de este chance es el lunes, 20 de octubre, fecha en la que los jugadores tendrán una nueva oportunidad para apostarle a la suerte.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hermana de B King se sinceró en SEMANA y envió doloroso mensaje: “Quiero que me perdone”

2. Un gol definió Colombia vs. Francia del Mundial Sub-20: podio da alegría al país tras la tusa de la final

3. Mujer sorprendida con sacerdote en baño de casa parroquial tomó radical decisión tras difusión de video

4. Israel pone condiciones para la reapertura de paso entre Gaza y Egipto

5. Yina Calderón envió urgente alerta antes de su pelea en Stream Fighters con Andrea Valdiri: “Sean testigos”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Super Astro SolLoterías Colombia hoyLoterías

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.