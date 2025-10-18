Loterías
Resultado millonario del Chontico Día y noche: número ganador del sorteo del sábado 18 de octubre
Este sábado, el Chontico Día y Noche repartió premios importantes, con números que captaron la atención de miles de jugadores.
El Chontico Día y Noche volvió a repartir grandes premios este sábado 18 de octubre, con ediciones a la 1:00 p.m. y a las 10:00 p.m, tras las dos serie de sorteos, se tuvieron números que podrían multiplicar las apuestas de manera significativa.
Resultados de la edición Día
La edición Día del Chontico dejó los siguientes números ganadores:
- Premio mayor: 0950 - 1
- Tres últimos: 950
- Dos últimos: 50
- Cifra completa: 0950
- Último número: 1
En los últimos tres sorteos de la edición Día se registraron los siguientes resultados:
- 17 de octubre de 2025: 4301 - 1
- 16 de octubre de 2025: 1135 - 9
- 15 de octubre de 2025: 0455 - 8
Resultados de la edición Noche
La edición Noche también sorprendió a los jugadores con cifras millonarias:
- Premio mayor: XXXX - X
- Tres últimos: XXX
- Dos últimos: XX
- Cifra completa: XXXX
- Último número: X
Los tres sorteos anteriores de la edición Noche dejaron:
- 17 de octubre de 2025: 0502 - 7
- 16 de octubre de 2025: 6109 - 7
- 15 de octubre de 2025: 6898 - 2
Tipos de premios
El Chontico ofrece distintas oportunidades de ganar según la cantidad de cifras acertadas:
- Premio mayor: si se aciertan las cuatro cifras del número ganador, el premio puede alcanzar hasta 4.500 veces lo apostado.
- Premio menor: acertar las tres últimas cifras otorga un premio de 400 pesos por cada peso apostado.
- También hay incentivos para quienes acierten los dos primeros o los dos últimos números del sorteo.
Los apostadores siguen de cerca cada sorteo, con la esperanza de que la suerte les permita multiplicar sus apuestas en el Chontico Día y Noche.