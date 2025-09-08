Lotería de Cundinamarca hoy | Consulte los números ganadores del sorteo del lunes, 8 de septiembre

Día a día los colombianos apuestan su dinero por medio de los juegos de azar, loterías y chances disponibles del país. Uno de los que más llama la atención, es la Lotería de Cundinamarca, pues tiene como premio mayor un total de 6.000 millones de pesos.

Es importante tener en cuenta que estos sorteos realizados a nivel nacional son regulados por Coljuegos. Es por esto que, para evitar caer en estafas o en la venta de boletos falsos, debe adquirirlos por medio de los puntos físicos oficiales o la página web.

El día lunes 8 de septiembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4767 de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el 2448, de la serie 214.

Estas son las cifras de los tres sorteos más recientes de la Lotería de Cundinamarca:

Sorteo del 1 de septiembre de 2025: número 3343 de la serie 142.

Sorteo del 25 de agosto de 2025: número 6650 de la serie 130.

Sorteo del 11 de agosto de 2025: número 7108 de la serie 167.

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 15 de septiembre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.

Cada uno de las loterías y juegos de azar en Colombia tienen un plan de juegos, el cual explica cuáles son los premios, dependiendo en cuenta de la cantidad de aciertos que tengan los jugadores.

Premio mayor: $ 6.000.000.000

Mega seco: $ 300.000.000

Super Tunjo: $ 100.000.000

5 secos: $ 20.000.000