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Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del jueves 19 de marzo

Este sorteo se transmite en vivo por televisión y los resultados se pueden consultar acá.

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Redacción Loterías
19 de marzo de 2026, 10:47 p. m.
Este es el resultado del más reciente sorteo de la Lotería del Quindío.
Este es el resultado del más reciente sorteo de la Lotería del Quindío. Foto: Lotería del Quindío - Getty Images / Montaje. Semana

En la noche del jueves 19 de marzo, se llevó a cabo el sorteo número 3007 de la Lotería del Quindío, que entregó un premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos al afortunado que acertó las cuatro cifras principales y la serie.

En esta ocasión, el premio mayor se le entregará a los participantes que tengan el número 7643 de la serie 115.

La transmisión oficial del sorteo fue emitida a través del canal regional Telecafé y del perfil oficial de Facebook de la Lotería del Quindío, donde cientos de espectadores siguieron en vivo la emocionante jornada.

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Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Quindío

  • Sorteo del 12 de marzo de 2026: número 6320 de la serie 127.
  • Sorteo del 5 de marzo de 2026: número 4855 de la serie 07.
  • Sorteo del 26 de febrero de 2026: número 1796 de la serie 042.

El próximo sorteo de la Lotería del Quindío se jugará el día 26 de marzo de 2026 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Quindío.

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El plan de premios de la Lotería del Quindío es el siguiente

  • Premio mayor: $2.000.000.0000.
  • 1 seco: $300.000.000.
  • 2 secos: $200.000.000.
  • 3 secos: $100.000.000.
  • 8 secos: $50.000.000.
  • 10 secos: $20.000.000.
  • 20 secos: $10.000.000.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

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