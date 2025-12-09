Suscribirse

Loterías de hoy martes, 9 de diciembre: resultados de El Sinuano Día y Noche

Diariamente, se juegan dos sorteos de esta lotería, una de las más apostadas en el país.

Redacción Loterías
9 de diciembre de 2025, 8:05 p. m.
SInuano 10 de septiembre.
El Sinuano juega todos los días. | Foto: Montaje Semana

El Sinuano Día jugó este martes, 9 de diciembre, a las 2:30 p. m. y el número ganador del premio mayor de $ 1.500 millones fue el 4531.

Resultados del sorteo 13.241 de la lotería El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 4531
  • Número ganador de cinco cifras: 45316
Resultado EL SINUANO DIA Martes 9 de Diciembre de 2025

Últimos dos sorteos de El Sinuano Día

  • 8 de diciembre de 2025: 1497
  • 7 de diciembre de 2025: 9323

Sorteo de El Sinuano Noche, hoy martes

A las 10:30 p. m. juega el sorteo 13.242 de El Sianuano Noche.

  • Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
  • Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)
No obstante, los resultados, tanto de El Sinuano Día, como de El Sinuano Noche, se podrán consultar en la página web de la lotería.

Últimos dos sorteos de El Sinuano Noche

  • 8 de diciembre de 2025: 2327
  • 7 de diciembre de 2025: 0647

