LOTERÍAS
Loterías de hoy martes, 9 de diciembre: resultados de El Sinuano Día y Noche
Diariamente, se juegan dos sorteos de esta lotería, una de las más apostadas en el país.
Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos
El Sinuano Día jugó este martes, 9 de diciembre, a las 2:30 p. m. y el número ganador del premio mayor de $ 1.500 millones fue el 4531.
Resultados del sorteo 13.241 de la lotería El Sinuano Día
- Número ganador de cuatro cifras: 4531
- Número ganador de cinco cifras: 45316
Últimos dos sorteos de El Sinuano Día
- 8 de diciembre de 2025: 1497
- 7 de diciembre de 2025: 9323
Sorteo de El Sinuano Noche, hoy martes
A las 10:30 p. m. juega el sorteo 13.242 de El Sianuano Noche.
- Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
- Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)
No obstante, los resultados, tanto de El Sinuano Día, como de El Sinuano Noche, se podrán consultar en la página web de la lotería.
Últimos dos sorteos de El Sinuano Noche
- 8 de diciembre de 2025: 2327
- 7 de diciembre de 2025: 0647