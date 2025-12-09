Loterías de hoy martes, 9 de diciembre: resultados de El Sinuano Día y Noche

El Sinuano Día jugó este martes, 9 de diciembre, a las 2:30 p. m. y el número ganador del premio mayor de $ 1.500 millones fue el 4531.

Resultados del sorteo 13.241 de la lotería El Sinuano Día

Número ganador de cuatro cifras: 4531

Número ganador de cinco cifras: 45316

Últimos dos sorteos de El Sinuano Día

8 de diciembre de 2025: 1497

7 de diciembre de 2025: 9323

Sorteo de El Sinuano Noche, hoy martes

A las 10:30 p. m. juega el sorteo 13.242 de El Sianuano Noche.

Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)

Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

No obstante, los resultados, tanto de El Sinuano Día, como de El Sinuano Noche, se podrán consultar en la página web de la lotería.

Últimos dos sorteos de El Sinuano Noche