Chontico Día y Noche: resultados y números ganadores del sorteo de este 9 de diciembre
Este martes 9 de diciembre se realizó el sorteo del Chontico Día, una cita esperada por miles de apostadores en distintas regiones del país.
Como ocurre cada jornada, este juego ofrece dos oportunidades para apostar: una en horas de la mañana y otra en la noche, permitiendo a los participantes seleccionar distintas combinaciones y montos para aumentar sus posibilidades de obtener un premio.
En esta edición, la cifra ganadora fue 2083, acompañada por la quinta balota 4, un añadido que generó aún más expectativa entre quienes participan en esta modalidad especial.
Lotería Chontico Día: resultado del último sorteo
Premio mayor: 2083
- Tres últimos: 083
- Dos últimos: 83
- Cifra completa: 2083
- Último número: 4
Lotería Chontico Noche: resultado del último sorteo
Premio mayor: Pendiente
- Tres últimos: Pendiente
- Dos últimos: Pendiente
- Cifra completa: Pendiente
- Último número: Pendiente
Lotería Chontico: así es su plan de premios
La Lotería Chontico cuenta con un esquema de premios que incrementa la emoción en cada jugada. Quienes acierten las cuatro cifras exactas multiplican su apuesta por 4.500, mientras que quienes coincidan en tres números reciben 400 veces lo apostado.
Acertar únicamente dos cifras garantiza un premio equivalente a 50 veces la inversión, y con solo un número correcto se obtiene cinco veces el valor jugado.
La lotería continúa este miércoles 10 de diciembre con los sorteos habituales, tanto de día como de noche, brindando nuevas posibilidades para quienes confían en su intuición y en la suerte.