Chontico Día y Noche: resultados y números ganadores del sorteo de este 9 de diciembre

Este martes 9 de diciembre se realizó el sorteo del Chontico Día, una cita esperada por miles de apostadores en distintas regiones del país.

Como ocurre cada jornada, este juego ofrece dos oportunidades para apostar: una en horas de la mañana y otra en la noche, permitiendo a los participantes seleccionar distintas combinaciones y montos para aumentar sus posibilidades de obtener un premio.

En esta edición, la cifra ganadora fue 2083, acompañada por la quinta balota 4, un añadido que generó aún más expectativa entre quienes participan en esta modalidad especial.

Lotería Chontico Día: resultado del último sorteo

Premio mayor: 2083

Tres últimos: 083

Dos últimos: 83

Cifra completa: 2083

Último número: 4

Lotería Chontico Noche: resultado del último sorteo

Premio mayor: Pendiente

Tres últimos: Pendiente

Dos últimos: Pendiente

Cifra completa: Pendiente

Último número: Pendiente

Lotería Chontico: así es su plan de premios

La Lotería Chontico cuenta con un esquema de premios que incrementa la emoción en cada jugada. Quienes acierten las cuatro cifras exactas multiplican su apuesta por 4.500, mientras que quienes coincidan en tres números reciben 400 veces lo apostado.

Acertar únicamente dos cifras garantiza un premio equivalente a 50 veces la inversión, y con solo un número correcto se obtiene cinco veces el valor jugado.