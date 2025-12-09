Las loterías se han consolidado como un pasatiempo profundamente arraigado en Colombia y diferentes partes del mundo. Para millones de jugadores, acertar una combinación numérica significa la posibilidad de transformar su situación económica de manera inmediata.

En el país, una de las apuestas más tradicionales es La Antioqueñita, un sorteo que se realiza diariamente en el departamento de Antioquia y que ofrece dos oportunidades de juego: una en la mañana y otra en la tarde.

En este contexto, este martes 9 de diciembre de 2025, se llevó a cabo la primera edición de esta lotería, bajo el sorteo número 6185, dando como resultado la combinación ganadora 7440, con ‘La Quinta’ balota número 1.

Resultados de La Antioqueñita Día hoy, 9 de diciembre de 2025

Sorteo: 6185

Número ganador: 7440

Quinta balota: 1

La dinámica de juego de esta lotería es simple: cada apostador selecciona una combinación de cuatro cifras entre el 0 y el 9. A este formato clásico se suma la modalidad denominada como ‘La Quinta’, que añade una balota extra y aumenta las posibilidades de acceder a premios más altos.

La edición de la mañana se juega a las 10 de la mañana todos los días, excepto los domingos y festivos que juega a las 12 del medio día

Resultado de La Antioqueñita Tarde hoy, 8 de diciembre de 2025

Sorteo:

Número ganador:

Quinta balota:

En la edición de la tarde, La Antioqueñita juega a las 4:00 p.m., encontrando la transmisión de los resultados en vivo a través del canal de YouTube de La Red Gana.

Si se perdió los resultados de los tres últimos sorteos de esta lotería, a continuación encontrará un resumen de ambas ediciones:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 8 de diciembre de 2025: 5302 – Quinta balota: 8

– Quinta balota: Sorteo del 7 de diciembre de 2025: 2367 – Quinta balota: 5

– Quinta balota: Sorteo del 6 de diciembre de 2025: 9388 – Quinta balota: 7

La Antioqueñita Tarde