La Antioqueñita Día y Tarde: descubra si fue uno de los ganadores este lunes, 8 de diciembre

Este lunes, 8 de diciembre, se llevó a cabo una nueva jornada del tradicional sorteo de La Antioqueñita, un juego que se ha posicionado como uno de los más llamativos para los apasionados por las apuestas.

El resultado de esta nueva edición dejó como ganador la combinación 5302, acompañada por ‘La Quinta’ número 8.

Con sus dos versiones, esta lotería volvió a captar la atención de quienes confían en la suerte y en sus números de siempre, pues miles de jugadores esperan que sus combinaciones resulten ganadoras.

Resultados de La Antioqueñita Día hoy, 8 de diciembre de 2025

Sorteo: 6184

Número ganador: 5302

Quinta balota: 8

Resultado de La Antioqueñita Tarde hoy, 8 de diciembre de 2025

Sorteo: 6185

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

La edición de la mañana se juega a las 10 de la mañana todos los días, excepto los domingos y festivos que juega a las 12 del medio día.

Este popular juego de azar, que ya hace parte de la cultura antioqueña, sigue consolidándose como una de las alternativas favoritas dentro del mundo de las apuestas regionales.

La versión de la tarde está programada para las 4:00 p. m. y, como es habitual, se podrá seguir en vivo a través del canal oficial de YouTube, La Red Gana. Esta transmisión en directo se ha convertido en una herramienta práctica para que los jugadores verifiquen al instante los números ganadores.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 7 de diciembre de 2025: 2367 – Quinta balota: 5

– Quinta balota: Sorteo del 6 de diciembre de 2025: 9388 – Quinta balota: 7

– Quinta balota: Sorteo del 5 de diciembre de 2025: 6296 – Quinta balota: 1

La Antioqueñita Tarde