Así quedaron los sorteos del lunes 8 de diciembre: El Dorado, El Paisita y La Caribeña anuncian sus resultados

Coljuegos es la entidad encargada de supervisar y controlar los juegos de azar en Colombia, garantizando que cada sorteo de loterías y chances se lleve a cabo con total claridad y sin irregularidades que generen dudas entre los jugadores.

En el país se realizan sorteos todos los días, incluidos los fines de semana, aunque los horarios pueden variar según la región y el tipo de juego.

Entre las modalidades más reconocidas por su frecuencia y popularidad se encuentran El Dorado, El Paisita de Antioquia y La Caribeña, favoritos para quienes buscan la oportunidad de ganar cuantiosos premios.

Cabe destacar que en la actualidad la mayoría de los sorteos incluye la modalidad de La Quinta, una balota extra que acompaña las cuatro cifras principales y aumenta las posibilidades de obtener un premio.

La jornada también favoreció a los jugadores de Antioquia con el sorteo de La Paisita Día, realizado a las 2:00 p. m., donde se revelaron las combinaciones correspondientes.

El Paisita Día

Premio mayor: 0848

La Quinta: 2

El Paisita Noche

Premio mayor: Pendiente

Finalmente, los resultados de La Caribeña cerraron el ciclo de sorteos diarios, permitiendo que los participantes seleccionaran números entre el 0000 y el 9999.

La Caribeña Día

Premio mayor: 7294

La Quinta: 7

La Caribeña Noche

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

El cierre oficial estuvo a cargo de El Dorado Noche, que nuevamente premió a quienes siguen este juego con constancia y entusiasmo.

El Dorado Tarde