Así quedaron los sorteos del lunes 8 de diciembre: El Dorado, El Paisita y La Caribeña anuncian sus resultados

Es importante verificar si se convirtió en ganador de alguna de las principales loterías del país.

Redacción Loterías
8 de diciembre de 2025, 7:56 p. m.
Resultados de loterías Dorado, Paisita y Caribeña.
Resultados de loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña. | Foto: Montaje de SEMANA

Coljuegos es la entidad encargada de supervisar y controlar los juegos de azar en Colombia, garantizando que cada sorteo de loterías y chances se lleve a cabo con total claridad y sin irregularidades que generen dudas entre los jugadores.

En el país se realizan sorteos todos los días, incluidos los fines de semana, aunque los horarios pueden variar según la región y el tipo de juego.

Entre las modalidades más reconocidas por su frecuencia y popularidad se encuentran El Dorado, El Paisita de Antioquia y La Caribeña, favoritos para quienes buscan la oportunidad de ganar cuantiosos premios.

Contexto: El Sinuano dejó nuevos ganadores: mire los resultados del más reciente sorteo de este lunes 8 de diciembre

Cabe destacar que en la actualidad la mayoría de los sorteos incluye la modalidad de La Quinta, una balota extra que acompaña las cuatro cifras principales y aumenta las posibilidades de obtener un premio.

La jornada también favoreció a los jugadores de Antioquia con el sorteo de La Paisita Día, realizado a las 2:00 p. m., donde se revelaron las combinaciones correspondientes.

El Paisita Día

  • Premio mayor: 0848
  • La Quinta: 2
PAISITA DIA: Resultado PAISITA 1 LUNES 08 de Diciembre 2025

El Paisita Noche

  • Premio mayor: Pendiente

Finalmente, los resultados de La Caribeña cerraron el ciclo de sorteos diarios, permitiendo que los participantes seleccionaran números entre el 0000 y el 9999.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: 7294
  • La Quinta: 7
Caribeña día: Resultado CARIBEÑA DIA del LUNES 08 de Diciembre de 2025.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

El cierre oficial estuvo a cargo de El Dorado Noche, que nuevamente premió a quienes siguen este juego con constancia y entusiasmo.

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

