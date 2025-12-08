Suscribirse

El Sinuano dejó nuevos ganadores: mire los resultados del más reciente sorteo de este lunes 8 de diciembre

Conozca cuáles fueron las combinaciones ganadoras de los últimos sorteos del día y la noche.

Redacción Loterías
8 de diciembre de 2025, 7:38 p. m.
El Sinuano se jugó este lunes festivo, 13 de octubre
Resultados de la lotería de El Sinuano. | Foto: Getty Images

Las loterías en Colombia continúan activas, incluso los fines de semana. En estos días, miles de jugadores de distintas regiones del país aprovechan la oportunidad para tentar la suerte y participar en la amplia oferta de premios que brindan estos tradicionales juegos de azar.

Actualmente, existen más de 15 loterías disponibles en el territorio nacional, aunque algunas se han ganado la preferencia del público. Entre ellas destaca El Sinuano, que ofrece dos sorteos diarios con el propósito de ampliar las opciones de obtener un premio.

Revisar con atención los resultados es fundamental para identificar los números favorecidos y, si se logra acertar, acudir con el documento de identidad y los requisitos exigidos para hacer efectivo el cobro.

Contexto: Resultados del Chontico Día y Noche del lunes 8 de diciembre

Además del número de cuatro cifras que determina el premio principal, El Sinuano cuenta con una modalidad adicional llamada La Quinta, que incrementa tanto el monto a recibir como las opciones de resultar ganador.

A continuación, los números que salieron vencedores este lunes, 8 de diciembre:

Sinuano Día

  • Número ganador: 1497
  • La Quinta: 6
SINUANO DÍA: Resultado EL SINUANO DÍA LUNES 08 de Diciembre de 2025

Sinuano Noche

  • Número ganador: pendiente
  • La Quinta: pendiente
SINUANO NOCHE: Resultado SINUANO NOCHE del LUNES 08 de Diciembre de 2025.
Contexto: La Antioqueñita Día y Tarde: descubra si fue uno de los ganadores este lunes, 8 de diciembre

Este último sorteo está programado para las 8:30 p. m., momento en el que se conocerá oficialmente el resultado.

Por otra parte, el próximo sorteo del Sinuano Día se llevará a cabo este martes, 9 de diciembre, a las 2:30 p. m., ofreciendo una nueva oportunidad para quienes desean tentar nuevamente la suerte.

