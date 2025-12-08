Loterías
Resultados del Chontico Día y Noche del lunes 8 de diciembre
Descubra quiénes resultaron ganadores en la edición de este lunes.
Este lunes 8 de diciembre se llevó a cabo el esperado sorteo de la Lotería Chontico Día, un evento seguido de cerca por numerosos apostadores en todo el país.
Los seguidores no se pierden ni la edición diurna, a la 1:00 p. m., ni la nocturna, a las 8:00 p. m., esperando con ilusión conocer los números que podrían cambiar su suerte.
En esta ocasión, el número ganador fue el 6819, mientras que la ‘quinta balota’ correspondió al 0, agregando emoción extra a quienes probaron suerte con esta modalidad.
Lotería Chontico Día: resultado del último sorteo
Premio mayor: 6819
- Tres últimos: 819
- Dos últimos: 19
- Cifra completa: 6819
- Último número: 0
Lotería Chontico Noche: resultado del último sorteo
Premio mayor: pendiente
- Tres últimos: pendiente
- Dos últimos: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- Último número: pendiente
Lotería Chontico: plan de premios de esta lotería
La Lotería Chontico pone a prueba la suerte con un plan de premios que multiplica la emoción en cada jugada. Acertar las cuatro cifras exactas significa que la apuesta se multiplicará por 4.500, mientras que quienes coincidan con tres números recibirán 400 veces lo apostado.
Incluso acertar dos cifras otorga un premio de 50 veces la inversión, y con solo un número acertado se recupera cinco veces lo jugado.
La acción continúa este martes, 9 de diciembre, con los sorteos habituales, tanto de día como de noche, ofreciendo nuevas oportunidades de ganar.