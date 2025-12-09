El Paisita, El Dorado y La Caribeña: consulte los números ganadores de este martes, 9 de diciembre

Los sorteos de las loterías en Colombia no se detienen ni siquiera los fines de semana. Aunque en algunos casos hay variaciones en los horarios, la actividad se mantiene, lo que permite que muchos aprovechen para probar su suerte tanto sábados y domingos como entre semana. Para ello, cuentan con múltiples opciones de juego y diversas oportunidades para ganar.

Entre las más populares se encuentran El Paisita, El Dorado y La Caribeña. Si bien su preferencia varía según la región, todas destacan por un aspecto en común: ofrecen dos sorteos diarios, una característica muy atractiva para quienes buscan más oportunidades de apostar.

Desde Bogotá, El Dorado se ha consolidado como uno de los juegos más tradicionales del país. Con sus modalidades El Dorado Día y El Dorado Tarde, se ha convertido en una de las referencias más fuertes entre los apostadores de la capital.

Originario de Antioquia, El Paisita es uno de los sorteos más dinámicos del territorio nacional. Sus versiones Paisita Día y Paisita Noche entregan resultados todos los días, lo que lo ha posicionado como una de las opciones preferidas entre quienes buscan juegos rápidos y constantes.

En la región Caribe, La Caribeña ha logrado destacarse gracias a su cercanía con los jugadores, su frecuencia diaria y la facilidad para apostar a través de distintos canales.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 1191.

La Quinta: 5.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Paisita Día

Premio mayor: 0518.

La Quinta: 5.

Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

Animal: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche