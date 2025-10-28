Suscribirse

Loterías de hoy: resultados del Sinuano Día y Noche del martes 28 de octubre

Diariamente, se juegan dos sorteos de esta lotería, una de las más apostadas en el país.

Redacción Loterías
28 de octubre de 2025, 8:21 p. m.
Lotería Sinuano Día y Noche, octubre 5 de 2025
Lotería Sinuano Día y Noche | Foto: Composición Semana/Getty/ Sinuano

Sinuano Día jugó este martes, 28 de octubre, a las 2:30 p. m. y el número ganador del premio mayor de $ 1.500 millones fue el 9165.

Contexto: ¿Es uno de los ganadores? Resultado de la lotería Chontico del martes 28 de octubre de 2025

Resultados del sorteo 13.157 de la lotería El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 9165
  • Número ganador de cinco cifras: 91657
Resultado EL SINUANO DIA Martes 28 de Octubre de 2025

Últimos dos sorteos de El Sinuano Día

Sorteo de El Sinuano Noche, hoy martes

A las 10:30 p. m. juega el sorteo 13.158 de El Sianuano Noche.

  • Número ganador de cuatro cifras: pendiente
  • Número ganador de cinco cifras: pendiente

No obstante, los resultados, tanto de El Sinuano Día, como de El Sinuano Noche, se podrán consultar en la página web de la lotería.

Contexto: El Dorado, El Paisita y La Caribeña: verifique si fue uno de los felices ganadores este martes, 28 de octubre

  • 27 de octubre de 2025: 8308
  • 26 de octubre de 2025: 6119

