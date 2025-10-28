Loterías
Loterías de hoy: resultados del Sinuano Día y Noche del martes 28 de octubre
Diariamente, se juegan dos sorteos de esta lotería, una de las más apostadas en el país.
Sinuano Día jugó este martes, 28 de octubre, a las 2:30 p. m. y el número ganador del premio mayor de $ 1.500 millones fue el 9165.
Resultados del sorteo 13.157 de la lotería El Sinuano Día
- Número ganador de cuatro cifras: 9165
- Número ganador de cinco cifras: 91657
Últimos dos sorteos de El Sinuano Día
- 27 de octubre de 2025: 1002
- 26 de octubre de 2025: 6289
Sorteo de El Sinuano Noche, hoy martes
A las 10:30 p. m. juega el sorteo 13.158 de El Sianuano Noche.
- Número ganador de cuatro cifras: pendiente
- Número ganador de cinco cifras: pendiente
No obstante, los resultados, tanto de El Sinuano Día, como de El Sinuano Noche, se podrán consultar en la página web de la lotería.
