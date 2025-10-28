Suscribirse

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: verifique si fue uno de los felices ganadores este martes, 28 de octubre

Participar en juegos de azar como El Dorado, El Paisita y La Caribeña representa una oportunidad para probar la suerte.

Redacción Loterías
28 de octubre de 2025, 4:46 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 26 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 28 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Un nuevo día llega y los apostadores renuevan su ilusión de llevarse el premio mayor en alguna de las tres loterías más destacadas del país: El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Cada una ha ganado la confianza del público gracias a su transparencia, frecuencia de sorteos y atractivos premios.

El Dorado es una de las loterías más tradicionales de Colombia y cuenta con un público fiel que, semana a semana, participa con la esperanza de obtener el gran premio mayor. Gracias a sus transmisiones en vivo y la publicación oportuna de resultados en sus canales oficiales, se ha consolidado como una de las más confiables del país.

Por su parte, El Paisita se ha posicionado como una de las loterías más dinámicas del territorio nacional. A diferencia de otras, ofrece sorteos diarios, lo que la convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan resultados rápidos y mayores oportunidades de ganar.

Desde la región Caribe llega La Caribeña, una de las apuestas más recientes y de mayor crecimiento en popularidad. Con su estilo alegre y cercano, ha logrado conectar con los jugadores del norte del país y de todo el territorio nacional.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 8026.
  • La Quinta: 2.
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA MARTES 28 de Octubre de 2025.

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.

