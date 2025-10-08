Suscribirse

Loterías de hoy: resultados del Sinuano Día y Noche del miércoles 8 de octubre

Diariamente, se juegan dos sorteos de esta lotería, una de las más apostadas en el país.

Redacción Loterías
8 de octubre de 2025, 8:01 p. m.
Sinuano Día y Noche se juega todos los días.
Sinuano Día y Noche se juega todos los días | Foto: Montaje de SEMANA

Sinuano Día jugó este miércoles, 8 de octubre, a las 2:30 p. m. y el número ganador del premio mayor de $1.500 millones, fue el 1002.

Contexto: La fortuna habló: estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este miércoles, 8 de octubre

Resultados del sorteo 13.117 de la lotería El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 1002
  • Número ganador de cinco cifras: 10029
Resultado EL SINUANO DIA Miercoles 8 de Octubre de 2025

Últimos sorteos de El Sinuano Día

  • 7 de octubre de 2025: 7973
  • 6 de octubre de 2025: 5297
  • 5 de octubre de 2025: 1283
  • 4 de octubre de 2025: 8400
  • 3 de octubre de 2025: 7697
  • 2 de octubre de 2025: 2542
  • 1 de octubre de 2025: 5853
  • 30 de septiembre de 2025: 9241
Contexto: La Antioqueñita Día y Tarde de este 8 de octubre: los resultados del último sorteo de la lotería

Sorteo de El Sinuano Noche, hoy miércoles

A las 10:30 p. m. juega el sorteo 13. 118 de El Sianuano Noche.

  • Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
  • Número ganador de cinco cifras:  (Pendiente)

No obstante, los resultados, tanto de El Sinuano Día, como de El Sinuano Noche, se podrán consultar en la página web de la lotería.

Últimos sorteos de El Sinuano Noche:

  • 7 de octubre de 2025: 7129
  • 6 de octubre de 2025: 1904
  • 5 de octubre de 2025: 7184
  • 4 de octubre de 2025: 0743
  • 3 de octubre de 2025: 3828
  • 2 de octubre de 2025: 4035
  • 1 de octubre de 2025: 4427
  • 30 de septiembre de 2025: 3427.

