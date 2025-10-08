Loterías de hoy: resultados del Sinuano Día y Noche del miércoles 8 de octubre

Sinuano Día jugó este miércoles, 8 de octubre, a las 2:30 p. m. y el número ganador del premio mayor de $1.500 millones, fue el 1002.

Resultados del sorteo 13.117 de la lotería El Sinuano Día

Número ganador de cuatro cifras: 1002

Número ganador de cinco cifras: 10029

Últimos sorteos de El Sinuano Día

7 de octubre de 2025: 7973

6 de octubre de 2025: 5297

5 de octubre de 2025: 1283

4 de octubre de 2025: 8400

3 de octubre de 2025: 7697

2 de octubre de 2025: 2542

1 de octubre de 2025: 5853

30 de septiembre de 2025: 9241

Sorteo de El Sinuano Noche, hoy miércoles

A las 10:30 p. m. juega el sorteo 13. 118 de El Sianuano Noche.

Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)

Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

No obstante, los resultados, tanto de El Sinuano Día, como de El Sinuano Noche, se podrán consultar en la página web de la lotería.

Últimos sorteos de El Sinuano Noche: