Loterías
Loterías de hoy: resultados del Sinuano Día y Noche del miércoles 8 de octubre
Diariamente, se juegan dos sorteos de esta lotería, una de las más apostadas en el país.
Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA
Sinuano Día jugó este miércoles, 8 de octubre, a las 2:30 p. m. y el número ganador del premio mayor de $1.500 millones, fue el 1002.
Resultados del sorteo 13.117 de la lotería El Sinuano Día
- Número ganador de cuatro cifras: 1002
- Número ganador de cinco cifras: 10029
Últimos sorteos de El Sinuano Día
- 7 de octubre de 2025: 7973
- 6 de octubre de 2025: 5297
- 5 de octubre de 2025: 1283
- 4 de octubre de 2025: 8400
- 3 de octubre de 2025: 7697
- 2 de octubre de 2025: 2542
- 1 de octubre de 2025: 5853
- 30 de septiembre de 2025: 9241
Sorteo de El Sinuano Noche, hoy miércoles
A las 10:30 p. m. juega el sorteo 13. 118 de El Sianuano Noche.
- Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
- Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)
No obstante, los resultados, tanto de El Sinuano Día, como de El Sinuano Noche, se podrán consultar en la página web de la lotería.
Últimos sorteos de El Sinuano Noche:
- 7 de octubre de 2025: 7129
- 6 de octubre de 2025: 1904
- 5 de octubre de 2025: 7184
- 4 de octubre de 2025: 0743
- 3 de octubre de 2025: 3828
- 2 de octubre de 2025: 4035
- 1 de octubre de 2025: 4427
- 30 de septiembre de 2025: 3427.