La fortuna habló: estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este miércoles, 8 de octubre

Llegó el miércoles y con él nuevos sorteos de las loterías que han dejado a varios apostadores con premios millonarios. Para quienes disfrutan de los juegos de azar, la lotería sigue siendo una de las opciones más atractivas para intentar ganar dinero rápidamente, confiando en la suerte.

En Colombia existen múltiples opciones de loterías, aunque muchos jugadores prefieren concentrarse en una o dos, según sus gustos y la frecuencia con la que participan. Entre las más reconocidas se destacan El Dorado, El Paisita y La Caribeña, cada una con gran popularidad en su respectiva región.

En el caso de El Paisita, es una de las más queridas por los antioqueños, quienes esperan con entusiasmo los resultados del sorteo del día, a la 1:00 p.m., y del sorteo nocturno, a las 6:30 p.m.

La lotería es un juego de azar popular en Colombia. | Foto: Getty Images/Tetra images RF

Por su parte, El Dorado es una de las primeras en jugar, con su sorteo de la mañana a las 11:00 a.m. y el de la tarde a las 3:30 p.m. Muchos seguidores esperan la transmisión en vivo para conocer los resultados oficiales.

Finalmente, La Caribeña realiza sus sorteos en dos horarios: a las 2:30 p.m. y a las 10:30 p.m. Cabe mencionar que cada una de estas loterías cuenta con una nueva modalidad llamada “La Quinta”, que aumenta las posibilidades de ganar.

Así las cosas, estos fueron los resultados de este 8 de octubre:

El Dorado Mañana

Premio mayor: 3931.

La Quinta: 4.

El Dorado Tarde

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: Pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

La Caribeña Noche