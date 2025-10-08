Suscribirse

Loterías

La fortuna habló: estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este miércoles, 8 de octubre

Aunque hay muchas alternativas de juegos de azar, las loterías se mantienen entre las favoritas de los apostadores.

Redacción Loterías
8 de octubre de 2025, 5:33 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 8 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 8 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Llegó el miércoles y con él nuevos sorteos de las loterías que han dejado a varios apostadores con premios millonarios. Para quienes disfrutan de los juegos de azar, la lotería sigue siendo una de las opciones más atractivas para intentar ganar dinero rápidamente, confiando en la suerte.

En Colombia existen múltiples opciones de loterías, aunque muchos jugadores prefieren concentrarse en una o dos, según sus gustos y la frecuencia con la que participan. Entre las más reconocidas se destacan El Dorado, El Paisita y La Caribeña, cada una con gran popularidad en su respectiva región.

En el caso de El Paisita, es una de las más queridas por los antioqueños, quienes esperan con entusiasmo los resultados del sorteo del día, a la 1:00 p.m., y del sorteo nocturno, a las 6:30 p.m.

Identificar los llamados “números fríos y calientes” podrían tener una incidencia en las probabilidades de ganar el premio mayor.
La lotería es un juego de azar popular en Colombia. | Foto: Getty Images/Tetra images RF

Por su parte, El Dorado es una de las primeras en jugar, con su sorteo de la mañana a las 11:00 a.m. y el de la tarde a las 3:30 p.m. Muchos seguidores esperan la transmisión en vivo para conocer los resultados oficiales.

Finalmente, La Caribeña realiza sus sorteos en dos horarios: a las 2:30 p.m. y a las 10:30 p.m. Cabe mencionar que cada una de estas loterías cuenta con una nueva modalidad llamada “La Quinta”, que aumenta las posibilidades de ganar.

Así las cosas, estos fueron los resultados de este 8 de octubre:

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 3931.
  • La Quinta: 4.
Resultado EL DORADO MAÑANA Miercoles 8 de Octubre de 2025

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: Pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

