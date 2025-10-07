Suscribirse

Loterías

Resultados Super Astro Luna del martes 7 de octubre del 2025

Todas las noches de lunes a sábado, los jugadores ponen a prueba su fortuna.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Loterías Revista Semana

Redacción Loterías Revista Semana

Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.

8 de octubre de 2025, 3:52 a. m.
Resultados de la lotería Super Astro Luna
Resultados de la lotería Super Astro Luna | Foto: Montaje de SEMANA

Como cada noche, las personas que apostaron su dinero para convertirse en los ganadores de las loterías y juegos de azar que se llevan a cabo en el país, se conectan con las transmisiones en vivo en las que se dan a conocer cada uno de los ganadores.

Contexto: Verifique si ganó la lotería Super Astro Sol este martes 7 de octubre: aquí los números y el signo de la suerte

Una de las dinámicas que cuentan un mayor números de participantes es Super Astro Luna, una lotería que da cuatro cifras y un signo para poder llevarse el premio mayor.

El martes, 7 de octubre , se llevó a cabo el sorteo 7901 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 6622, con el signo Sagitario.

YouTube video player

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este miércoles, 8 de octubre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Últimos tres sorteos

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 6 de octubre de 2025: número 8823 , con el signo Libra.
  • Sorteo del 5 de octubre de 2025: número 3867, con el signo Tauro.
  • Sorteo del 4 de octubre de 2025: número 1223, con el signo Aries.
Contexto: Chontico Día y Noche del 7 de octubre: estos fueron los resultados del más reciente sorteo

Formato del sorteo

Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.

4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.

3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.

2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Anuncio del F.C. Barcelona sobre el nuevo Camp Nou: expectativa de los hinchas en España

2. Walter Mercado: números que lo harían millonario el 8 de octubre y horóscopo para los 12 signos

3. Trump bromea con “fusionar” Canadá a EE. UU. tras reunión con el primer ministro Mark Carney

4. Guns N’ Roses en Bogotá: Los momentos más icónicos del show en la capital

5. Denuncian a Giorgia Meloni ante la CPI por complicidad en genocidio en Gaza

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Super Astro LunaLoteríaResultados Lotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.