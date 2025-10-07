Suscribirse

Verifique si ganó la lotería Super Astro Sol este martes 7 de octubre: aquí los números y el signo de la suerte

Los jugadores pueden probar su suerte con esta lotería de lunes a sábado.

Redacción Loterías
7 de octubre de 2025, 10:11 p. m.
Lotería Super Astro Sol | Foto: Getty Images

Este martes, 7 de octubre del 2025, a las 4 de la tarde, jugó la lotería Super Astro Sol con el sorteo número 5255. En esta, miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar a la cifra completa y en orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

  • Para esta jornada, el número ganador es: 2 6 2 7
  • Los últimos tres dígitos: 6 2 7
  • Los últimos dos dígitos: 2 7
  • Y el signo zodiacal ganador es: Aries
Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete donde apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien adivine la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: para quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra, y el signo, se llevará el total apostado multiplicado por mil. Y para quien acierte a las últimas dos cifras, más el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

