Chontico Día y Noche del 7 de octubre: estos fueron los resultados del más reciente sorteo

La Lotería Chontico Día y Noche es uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Tiene dos ediciones durante el día y la modalidad de juego consiste en la selección de una combinación de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, mediante un sistema que garantiza resultados completamente aleatorios.

De acuerdo con esta dinámica, los resultados del más reciente sorteo de la Lotería Chontico Día, que se llevó a cabo a la 1:00 p. m. de este martes, 7 de octubre de 2025, dieron como ganador el número 1465, acompañado por la balota conocida como “La Quinta” número 1.

Lotería Chontico Día: resultados del martes 7 de octubre

Premio mayor: 1465- 1

Tres últimos: 465

Dos últimos: 65

Cifra completa: 1465

Último número: 1

Cabe recordar que esta versión del sorteo se efectúa todos los días a la 1:00 p. m., incluso los domingos y días festivos.

Entre tanto, la Lotería Chontico juega a las 7:00 p.m., los sábados a las 10:00 p.m. y los domingos y festivos a las 8:00 p.m.

Lotería Chontico Noche: resultados del martes 7 de octubre

Premio mayor:

Tres últimos:

Dos últimos:

Cifra completa:

Último número:

El próximo sorteo de esta lotería está programado para llevarse a cabo el miércoles 8 de octubre, en los horarios habituales de este tradicional juego de azar.

Estos han sido los resultados de los tres últimos sorteos de la Lotería Chontico Día y Noche

Chontico Día:

6 de octubre de 2025: 0861 - 7

5 de octubre de 2025: 8172 - 2

4 de octubre de 2025: 5675 - 1

Chontico Noche