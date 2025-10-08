La popular lotería La Antioqueñita llevó a cabo este martes 7 de octubre una nueva jornada de sorteos, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de probar su suerte en sus tradicionales ediciones diarias, que se realizan en dos franjas: una en la mañana y otra en la tarde.

Gran parte de los interesados le apuesta a fechas especiales, cifras distintas, números de suerte y combinaciones particulares, esperando obtener el anhelado premio mayor.

El primer sorteo del día se efectuó a las 10:00 a. m., correspondiente al número 6061, dentro del registro histórico de esta reconocida lotería, considerada una de las favoritas por los apostadores en todo el territorio colombiano.

Resultado sorteo 6061 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 3120

Quinta balota: 9

La segunda tanda del día está programada para las 4:00 p. m., y podrá verse en directo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los participantes pueden conocer los resultados al instante.

Resultado sorteo 6062 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador:

Quinta balota:

Para participar en el sorteo, los jugadores deben seleccionar una combinación de cuatro cifras que pueden ir del 0 al 9. Quienes opten por incluir la quinta balota incrementan sus probabilidades de acierto y, al mismo tiempo, acceden a la posibilidad de obtener premios más altos.

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día está programado para el jueves 9 de octubre a las 10:00 a. m., y podrá seguirse en directo a través de la transmisión oficial, tal como se hace tradicionalmente.

Para quienes no hayan verificado los sorteos previos, estas fueron las combinaciones más recientes en las que podría encontrarse el número ganador.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 7 de octubre de 2025: 4269 – Quinta balota: 7

Quinta balota: Sorteo del 6 de octubre de 2025: 3035 – Quinta balota: 1

Quinta balota: Sorteo del 5 de octubre de 2025: 3778 – Quinta balota: 2

La Antioqueñita Tarde