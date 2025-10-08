Suscribirse

La Antioqueñita Día y Tarde de este 8 de octubre: los resultados del último sorteo de la lotería

Descubra cuál fue la cifra afortunada que resultó ganadora en el sorteo más reciente de esta reconocida lotería.

Redacción Loterías
8 de octubre de 2025, 3:58 p. m.
Antioqueñita: resultados de la lotería
Antioqueñita: los resultados de la lotería. | Foto: La Antioqueñita - Getty Images / Montaje SEMANA

La popular lotería La Antioqueñita llevó a cabo este martes 7 de octubre una nueva jornada de sorteos, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de probar su suerte en sus tradicionales ediciones diarias, que se realizan en dos franjas: una en la mañana y otra en la tarde.

Gran parte de los interesados le apuesta a fechas especiales, cifras distintas, números de suerte y combinaciones particulares, esperando obtener el anhelado premio mayor.

Contexto: Cayó MiLoto en Bogotá: el nuevo ganador se lleva 300 millones de pesos con este resultado

El primer sorteo del día se efectuó a las 10:00 a. m., correspondiente al número 6061, dentro del registro histórico de esta reconocida lotería, considerada una de las favoritas por los apostadores en todo el territorio colombiano.

Resultado sorteo 6061 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 3120
  • Quinta balota: 9
La Antioqueñita 1 - 8 de octubre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

La segunda tanda del día está programada para las 4:00 p. m., y podrá verse en directo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los participantes pueden conocer los resultados al instante.

Resultado sorteo 6062 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: 
  • Quinta balota: 

Para participar en el sorteo, los jugadores deben seleccionar una combinación de cuatro cifras que pueden ir del 0 al 9. Quienes opten por incluir la quinta balota incrementan sus probabilidades de acierto y, al mismo tiempo, acceden a la posibilidad de obtener premios más altos.

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día está programado para el jueves 9 de octubre a las 10:00 a. m., y podrá seguirse en directo a través de la transmisión oficial, tal como se hace tradicionalmente.

Para quienes no hayan verificado los sorteos previos, estas fueron las combinaciones más recientes en las que podría encontrarse el número ganador.

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 7 de octubre de 2025: 4269 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 6 de octubre de 2025: 3035 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 5 de octubre de 2025: 3778 – Quinta balota: 2

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 7 de octubre de 2025: 8820 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 6 de octubre de 2025: 0725 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 5 de octubre de 2025: 8000 – Quinta balota: 9

